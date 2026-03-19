संजय दत्त पर भी गिरी गाज... एक गाने के चलते जमाने भर में बदनाम हुईं नोरा फतेही, आखिर कौन है जिम्मेदार?

Who is responsible to make Fatehi Song Sarke Chunar Teri: बीते कुछ समय पहले ही नोरा फतेही के गाने को बैन करने के आदेश दिए गए हैं. गाने पर आंच आते ही टीम के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं. सबने इस विवाद से पल्ला झाड़ लिया है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

Who is responsible to make Fatehi Song Sarke Chunar Teri: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) अपने गाने 'सरके चुनरी तेरी' (Sarke Chunar Teri Sarke) की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' (KD The Devil) के इस गाने को रिलीज किया गया था. 14 मार्च 2026 को जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ वैसे ही फैंस के बीच हंगामा मच गया. दावा किया गया कि नोरा फतेही का ये गाना अश्लीलता से भरा हुआ है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नोरा फतेही को ट्रोल करना शुरू कर दिया. हाल ये हो गया कि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और इस गाने पर बैन लगा दिया गया. इस गाने पर बैन लगते ही फिल्म के मेकर्स और म्यूजिशियन्स के बीच बवाल मच गया है. हर कोई इस विवाद से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब नोरा फतेही ने एक वीडियो शेयर करके इस मामले पर खुलकर बात की थी.

नोरा फतेही ने दिया है ये बयान

नोरा फतेही ने दावा किया था कि ये गाना असल में कन्नड़ में बनाया गया है, जिसका मतलब उनको नहीं पता था. तीन साल पहले जब नोरा फतेही ने ये गाना साइन किया था तब उनको कुछ अश्लीलता नजर नहीं आई थी. नोरा फतेही को बिना बताए गाने के साथ छेड़छाड़ की गई है. अब रिलीज होने के बाद नोरा फतेही के गाने पर हंगामा मच रहा है. नोरा फतेही ने बिना देर किए इस गाने से ही पल्ला झाड़ लिया है. किसी गाने की वजह से भला नोरा फतेही क्यों लोगों के गुस्से का सामना करेंगी.

आखिर कौन है जिम्मेदार?

नोरा फतेही का गाना बैन होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. गाने सरके चुनर तेरी से जुड़े लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी है. हाल ही में इस गाने को गाने वाली सिंगर मंगली ने जमाने के सामने माफी मांगी है. मंगली ने दावा किया है कि फिल्म के गाने के बोल बदल दिए गए हैं. वहीं फिल्म के गीतकार ने दावा किया है कि ये शब्द उनके लिखे हुए ही नहीं हैं. एक्टर ने पल्ला झाड़ लिया.. गाना लिखने वाले ने भी कदम पीछे कर लिए हैं. ऐसे में गलती किसकी है. कोई भी इस गाे के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है. इससे साफ पता चलता है कि अब फिल्म के डायरेक्टर को ही सब गलत बताने वाले हैं क्योंकि उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं किया जा सकता.

संजय दत्त पर कसा शिकंजा

खबर आ रही है कि सरके चुनरी सरके की वजह से संजय दत्त भी फंसते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इस गाने पर बैन होने के बाद संजय दत्त को समन भेज दिया गया है. दावा किया जा रहा है कि संजय दत्त के साथ साथ नोरा फतेही को भी नेशनल कमीशन फॉर वूमेन ने समन भेजा है. कहा गलत नहीं होगा कि एक गाने की वजह से फिल्म की कास्ट की हालत खराब हो गई है. दावा किया गया है कि गाने में आपत्तिजनक कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है. ये गाना POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS), IT एक्ट का उल्लंघन करता नजर आ रहा है.

कंगना रनौत ने कसा तंज था तंज

कुछ समय पहले ही बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने बॉलीवुड में बनने वाले गानों पर ताना कसा था. कंगना रनौत ने दावा किया था कि सरकार को ऐसे गाने बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाही करनी चाहिए. आपको बता दें, बैन होे के बाद भी इस गाने को लेगकर हायतौबा कम होने का नम नहीं ले रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more