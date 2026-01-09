Virat Kohli ने एडल्ट स्टार संग दिया पोज? सोशल मीडिया पर Viral हुई फोटो...

Kendra Lust Virat Kohli Photo: केंड्रा लस्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने विराट कोहली के साथ की फोटो शेयर की है. आइए जानते हैं कि इस फोटो का सच क्या है.

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. वह 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. इसी बीच विराट कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही और चर्चा का केंद्र बन गई है. दरअसल, वह पॉपुलर एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें सामने आते ही क्रिकेटर के फैंस का दिमाग घूम गया और उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. इस फोटो को केंड्रा लस्ट ने शेयर किया है. आइए जानते हैं कि विराट कोहली और केंड्रा लस्ट की इस फोटो की सच्चाई क्या है.

केंड्रा लस्ट और विराट कोहली की तस्वीर की है ये सच्चाई

केंड्रा लस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह विराट कोहली के साथ नजर आ रही हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, अचानक हुई मुलाकातें हमेशा अच्छी होती हैं. ये एक प्रेरणा है और सच् में डाउन टू अर्थ है. केंड्रा लस्ट और विराट कोहली की तस्वीर वायरल होते ही कमेंट की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा है, 'विराट कोहली ने अच्छा कवर ड्राइव खेला.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या है.' एक यूजर ने लिखा है, 'अच्छा यही कारण है कि विराट कोहली इंडिया से शिफ्ट हो गए.' एक यूजर ने लिखा है, 'अनुष्का भाभी मैं तो ना सहता.' केंड्रा लस्ट और विराट कोहली की तस्वीर तमाम लोगों को हजम नहीं हुई और इसकी सच्चाई पता की गई तो एआई जेनरेटेड निकली. इस तरह केंड्रा लस्ट के द्वारा विराट कोहली संग शेयर की गई तस्वीर में कोई सच्चाई नहीं है. दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई है.

केंड्रा लस्ट ने इंडियन सेलिब्रिटी संग शेयर की तस्वीरें

एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने किसी इंडियन सेलिब्रिटी के साथ एआई जेनरेटेड फोटो शेयर की है. केंड्रा लस्ट ने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से पहले बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान के साथ तस्वीरें शेयर की थीं. केंड्रा लस्ट की सोशल मीडिया पोस्ट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. 47 साल की एडल्ट स्टार इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनको 85 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. बताते चलें कि केंड्रा लस्ट ने साल 2012 में बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

