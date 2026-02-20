ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • ऐसा क्या पहनकर सड़क पर उतरी Khushi Mukherjee कि झुक गई सबकी निगाहें? लोगों ने कर डाली एक्शन की मांग;...

ऐसा क्या पहनकर सड़क पर उतरी Khushi Mukherjee कि झुक गई सबकी निगाहें? लोगों ने कर डाली एक्शन की मांग; कहा- 'भारत का...'

Khushi Mukherjee को आज कौन नहीं जानता, अक्सर अपनी बोल्ड ड्रेस के चलते चर्चा में आने वाली मॉडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार उन्होंने कुछ ऐसा पहना कि, लोग एक्शन की मांग करने लगे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 20, 2026 5:53 PM IST

ऐसा क्या पहनकर सड़क पर उतरी Khushi Mukherjee कि झुक गई सबकी निगाहें? लोगों ने कर डाली एक्शन की मांग; कहा- 'भारत का...'
खुशी मुखर्जी का ये लुक देख भड़के लोग

Khushi Mukherjee Viral Clip: टीवी एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) रियलिटी शोज से लेकर फंतासी-एक्शन सीरियल्स तक में नजर आ चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो किसी शो या धारावाहिक की वजह से नहीं बल्कि अपने बोल्ड अंदाज और बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का एक नया वीडियो (Khushi Mukherjee New Video) सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, लेकिन इस वायरल क्लिप (Khushi Mukherjee Viral Clip) में खुशी मुखर्जी ने जो ड्रेस पहनी है उसने हर किसी की न सिर्फ निगाहें झुका दी हैं बल्कि, महिलाओं को शर्म से पानी-पानी कर दिया है. वहीं इस क्लिप के वायरल होने के बाद अब लोग इतना भड़क गए हैं कि, वो एक्शन की डिमांड करने लगे हैं.

Also Read
khushi Mukherjee ने ली बॉलीवुड के दिग्गजों से टक्कर! Akshay Kumar और Sanjay Dutt को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर हो जाएंगे शॉक्ड

ऐसा क्या पहनकर सड़क पर उतरी Khushi Mukherjee?

सोशल मीडिया पर खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Viral Video) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस पहने कार से उतरी नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से बाहर आती है और उनका पूरा लुक देखकर हर कोई सन्न रह जाता है. वीडियो में खुशी ने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका पूरा नंगा बदन दिखाई दे रहा है. उनकी ड्रेस सिर्फ आगे और पीछे से नाम-मात्र का शरीर ढक रहा है. उन्होंने ऐसा कपड़ा पहना है, जिसमें सिर्फ गले पर सिलाई हुई है बाकी पूरा वो खुला कपड़ा है. जैसे ही ये वीडियो सामने आया लोग भड़क उठे और एक्शन की डिमांड करने लगे.

Also Read
सूर्यकुमार यादव पर दिया था बयान, खुशी मुखर्जी ने 100 करोड़ के मानहानि केस पर कहा- 'वो जलती आग में...'

खुशी की Viral Clip देख यूजर्स ने जमकर लताड़ा

खुशी मुखर्जी के इस वायरल क्लिप पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग एक्ट्रेस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या बकवास है, पुलिस को इसे गिरफ्तार करना चाहिए.' दूसरे ने लिखा, 'देखने वालो को शर्म आ रही लेकिन इन्हें नहीं.' तीसरे ने लिखा, 'भाई ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता.' एक अन्य ने लिखा, 'इतना भी क्यों पहना है ये भी उतार दे.' एक ने तो खुशी से स्कैनर मांगते हुए ऐसा कुछ लिखा कि शर्म आ जाए, यूजर ने लिखा, 'स्कैनर की फोटो डालो मैं 100 रुपए डाल देता हूं चड्ढी खरीदने के लिए.'

Also Read
सूर्यकुमार यादव के खिलाफ बयान देकर फंसीं Khushi Mukherjee, 100 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज हुआ

एक ने लिखा, 'एक बात समझ नहीं आती हिंदी बोलने पर मराठी लोग हाथापाई करने लग जाते हैं और ऐसी गंदगी देखकर खामोश रहते है, शर्म आनी चाहिए... सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनवाते है. ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.' कईयों ने तो एक्ट्रेस को कॉल गर्ल तक कह डाला. खुशी के इस लुक पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

कौन हैं खुशी मुखर्जी और किन शोज में आ चुकी हैं नजर?

सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय बनी रहने वाली खुशी मुखर्जी कौन है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ बोल्ड ड्रेस और अश्लील वीडियोज के लिए जानते हैं, लेकिन खुशी छोटे पर्दे पर कई बार नजर आ चुकी हैं. कोलकाता में जन्मी खुशी मुखर्जी एक टीवी एक्ट्रेस, मॉडल और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं, जो 'MTV स्प्लिट्सविला 10', 'लव स्कूल 3' और 'बालवीर रिटर्न्स' जैसे शोज के लिए जानी जाती हैं. खुशी सिर्फ टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज तक ही सीमित नहीं हैं, उन्होंने साउथ सिनेमा में तमिल और तेलुगु फिल्मों और बोल्ड वेब सीरीज में भी काम किया है, जिसमें 'हार्ट अटैक' और 'डोंगा प्रेमा' शामिल है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Khushi Mukherjee Khushi Mukherjee Viral Clip Khushi Mukherjee Viral Video Viral Video