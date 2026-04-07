19 Minute 34 Second Video के पार्ट 2-पार्ट 3 के पीछे निकली ये कहानी, लिंक पर क्लिक करते ही उड़ जाएंगे होश!

19 Minute 34 Second Video: 19 मिनट 34 सेकंड वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 की तेजी से चर्चा हो रही है. इन वीडियोज की सच्चाई सामने आई है जो होश उड़ाने वाली है.

सोशल मीडिया पर बीते चार महीने पर अगर किसी वीडियो की सबसे ज्यादा बात हुई होगी तो वो 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो (19 Minute 34 Second Video) की. हर तरह एक कपल के इस वायरल वीडियो को लेकर बातें हो रही थीं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर सर्च किया गया. इसके साथ ही इसके लिंक को फॉरवर्ड और शेयर भी किया गया. अब एक बार फिर 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो सुर्खियों में तेजी से ऊपर आया है. दरअसल, इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 के वायरल होने का दावा किया जा रहा है. अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर या लैप्टॉप तक इस वीडियो के पार्ट का लिंक पहुंचता है तो सतर्क रहें. आइए जानते हैं कि इन वीडियो के पीछे की कहानी क्या है.

वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 की पड़ताल में निकली ये बात

19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया था. अब इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 वायरल होने की बात सामने आ रही है. इसके बाद लोगों ने इंटरनेट पर इसे सर्च करना शुरू कर दिया. जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला ये साइबर फ्रॉड करने वालों का दिमाग है ताकि लोगों को ठगा जा सके. दरअसल, 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो का कोई पार्ट वायरल नहीं हुआ है बल्कि इसे एडिट करके फैलाया जा रहा है. गौरतलब है कि इस तरह के वीडियो को देखकर लोग क्लिक करने लगते हैं और ठगों के जाल में फंस जाते हैं. साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए एडल्ट क्लिप के जरिए लोगों को शिकार बनाना सबसे आसान होता है. इन क्लिप्स जैसे ही क्लिक किया और आपकी पर्सनल डिटेल से लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी लीक हो जाती है.

सोशल मीडिया पर फैलाए गए कई फेक वीडियोज

बताते चलें कि 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो के वायरल होने के बाद 7 मिनट 11 सेकंड से लेकर 6 मिनट 39 सेकंड समेत कई वीडियोज वायरल हुए. लेकिन जब इनकी सच्चाई सामने आई तो ये बाद वाले अधिकतर वीडियोज फर्जी निकले. ये फेक वीडियोज ना सिर्फ भारत के बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी थे. साइबर फ्रॉड करने वालों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के एडल्ट क्लिप दिखाने का लालच देकर लोगों को फंसाने के बारे में सोचा. इन सब वीडियोज के वायरल होने के बीच साइबर मामलों के एक्सपर्ट लोगों को लगातार सलाह दे रहे हैं कि इस तरह के वीडियोज के लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें. इसके अलावा एडल्ट क्लिप को शेयर और फॉरवर्ड करने पर सजा हो सकती है.

Read more