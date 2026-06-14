‘कॉकटेल 2' इवेंट में बेकाबू हुई भीड़ तो रश्मिका मंदाना की बॉडीगार्ड बनीं कृति सेनन, प्रोटेक्टिव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

अपनी आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' के प्रमोशन के लिए पुणे पहुंचे शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़. इस दौरान बड़ी बहन की तरह रश्मिका को भीड़ से कृति सेनन सुरक्षित बाहर निकालती दिखीं.

रश्मिका मंदाना की बॉडीगार्ड बनीं कृति सेनन

बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म की स्टारकास्ट इन दिनों प्रमोशन के सिलसिले में देश के अलग-अलग कोनों का दौरा कर रही है. इसी बीच ये सेलेब्स महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक नामी मॉल में फैंस से रूबरू होने पहुंची, तो अपने चहेते सितारों की एक झलक पाने के लिए मॉल के अंदर फैंस का ऐसा भीड़ उमड़ा कि सुरक्षा के लिए लगाए गए मजबूत बैरिकेड्स भी ढह गए.मॉल के भीतर अचानक पैदा हुए इस बेकाबू माहौल और धक्का-मुक्की को देखकर वहां तैनात सिक्योरिटी टीम की हालात खराब हो गए. हालात इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि स्टार्स की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए मेकर्स को भारी मन से इस प्रमोशनल इवेंट को बीच में ही रद्द करने का बड़ा और सख्त फैसला लेना पड़ा.

बॉडीगार्ड की तरह आगे आईं कृति सेनन

इस अचानक मची अफरा-तफरी और चीख-पुकार के बीच वहां मौजूद कैमरों में एक ऐसा नजारा कैद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया. जब बेकाबू भीड़ स्टार्स की तरफ बढ़ने लगी, तो साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना थोड़ा असहज और डरी हुई नजर आईं. उन्हें इस मुश्किल परिस्थिति में देखकर कृति सेनन ने बिना एक पल लगाए एक बड़ी बहन की भूमिका संभाल ली.

कृति तुरंत रश्मिका के बचाव में आगे आईं और उन्हें पीछे से कसकर पकड़ लिया ताकि भीड़ के धक्के से वह नीचे न गिरें. पूरे रास्ते कृति सुरक्षाकर्मियों के घेरे के साथ-साथ खुद भी रश्मिका के लिए एक मजबूत ढाल बनी रहीं. कृति ने बेहद सूझबूझ के साथ रश्मिका को उस खतरनाक भीड़ के चंगुल से निकाला और सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया. इस पूरी जद्दोजहद के बीच भीड़ का रास्ता काटते हुए अभिनेता शाहिद कपूर के चेहरे पर भी तनाव और परेशानी साफ देखी जा सकती थी.

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इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

मॉल के अंदर घटी इस पूरी घटना का लाइव वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर सामने आया, यह मिनटों में वायरल हो गया. वीडियो को देखकर हर कोई कृति सेनन के इस बेहद केयरिंग और प्रोटेक्टिव रवैये का मुरीद हो गया है. सोशल मीडिया पर फैंस कृति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "कृति ने जिस तरह रश्मिका को संभाला, वह दिल छू लेने वाला है. बॉलीवुड में ऐसी सच्ची दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "कृति वाकई एक परफेक्ट बड़ी बहन की तरह बर्ताव कर रही थीं."

सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी 'कॉकटेल 2'

निर्देशक होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म ‘कॉकटेल 2’ इसी महीने 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कॉकटेल’ का ऑफिशियल सीक्वल है. इस बार स्क्रीन पर शाहिद, कृति और रश्मिका की धमाकेदार तिकड़ी को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.