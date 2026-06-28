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कृति सेनन को मिला प्यार में धोखा? मिस्ट्री गर्ल की बाहों में दिखे कबीर बहिया, वायरल फोटो से मचा हड़कंप

क्या सच में कृति सेनन और कबीर बहिया का रिश्ता टूट गया है. सोशल मीडिया पर मिस्ट्री गर्ल संग कबीर की फोटो वायरल होते ही बवाल मच गया है. आइए जानते हैं इस वायरल फोटो का सच.

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 8:46 AM IST
कृति सेनन को मिला प्यार में धोखा? मिस्ट्री गर्ल की बाहों में दिखे कबीर बहिया, वायरल फोटो से मचा हड़कंप

कृति सेनन को मिला प्यार में धोखा?

बॉलीवुड गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही चर्चा जोरों पर है. क्या नेशनल क्रश कृति सेनन का उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ ब्रेकअप हो गया है? दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कबीर बहिया की एक अनजान लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ाती हुई फोटो क्या सामने आई, मानो इंटरनेट पर कयासों की बाढ़ आ गई. फैंस इस वायरल तस्वीर को देखकर तरह-तरह के दावे करने लगे. कुछ लोगों ने तो इस पूरे मामले को कृति की हालिया रिलीज फिल्म 'कॉकटेल 2' के लव-ट्रायंगल से जोड़कर मीम्स तक बनाने शुरू कर दिए. लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप भी किसी नतीजे पर पहुंचें, इस वायरल हो रही तस्वीर का असली सच सामने आ गया है.

कितना गहरा है कृति-कबीर का रिश्ता?

कृति सेनन और यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया के अफेयर के चर्चे काफी समय से हेडलाइंस में बने हुए हैं. भले ही दोनों ने कभी भी अपने प्यार का खुलेआम इजहार नहीं किया हो, लेकिन इनकी बढ़ती नजदीकियों से दुनिया वाकिफ है. कभी ग्रीस के खूबसूरत नजारों के बीच बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो कभी लेट-नाइट डिनर डेट्स पर जाना, इनकी केमिस्ट्री हमेशा पैपराजी के कैमरों में कैद हुई है. हद तो तब हो गई जब कबीर को कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी में देखा गया, जहां वह घर के दामाद की तरह हर रस्म में परिवार के बेहद करीब खड़े नजर आए. ऐसे में अचानक आई ब्रेकअप की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया था.

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कबीर के करीबी दोस्त ने खोली पोल

जब कबीर और अनजान लड़की की फोटो पर गॉसिप बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया, तब कबीर बहिया के एक बेहद करीबी सूत्र को सामने आकर बयान देना पड़ा. ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फेक न्यूज पर फुल स्टॉप लगाते हुए सूत्र ने बताया कि "इंटरनेट पर कबीर और उस लड़की की तस्वीर को बेहद गलत और तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. वो लड़की कोई मिस्ट्री गर्ल या कबीर की नई पार्टनर नहीं है, बल्कि उनकी एक बेहद पुरानी फैमिली फ्रेंड है, जिसे कबीर अपनी सगी बहन की तरह मानते हैं. यह वाकई दुखद है कि लोग बिना सच जाने किसी की भी पर्सनल लाइफ पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं."

क्यों जोड़ा जा रहा है यह पूरा मामला?

ये तो हम सब जानते हैं कि इस समय थिएटर्स में कृति सेनन, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' धूम मचा रही है. फिल्म की कहानी एक उलझे हुए लव-ट्रायंगल के इर्द-गिर्द घूमती है. सोशल मीडिया के 'क्रिएटिव' यूजर्स ने जैसे ही कबीर की फोटो देखी, उन्होंने रीयल लाइफ को रील लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि कृति की असल जिंदगी में भी 'कॉकटेल 2' की तरह किसी तीसरी लड़की की एंट्री हो गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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