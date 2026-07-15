रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग मैच का लुत्फ उठा रही थीं कृति सेनन, कैमरे में कैद हुआ गॉर्जियस लुक, क्या आपने देखीं तस्वीरें?

कृति सेनन इंग्लैंड के बर्मिंघम स्टेडियम में रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग मैच का लुत्फ उठाती दिखीं. दोनों की वायरल तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

कबीर बहिया संग मैच का लुत्फ उठा रही थीं कृति सेनन

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित ऐतिहासिक एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया. खास बात यह रही कि इस मैच के दौरान उनके साथ कोई और नहीं, बल्कि उनके कथित बॉयफ्रेंड और यूके बेस्ड मशहूर बिजनेसमैन कबीर बहिया भी मौजूद थे.

स्टेडियम से वायरल हुई रोमांटिक बॉन्डिंग

हालांकि कृति और कबीर ने अभी तक अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अक्सर दोनों को साथ में वक्त बिताते देखा जाता है. इस बार कबीर बहिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी शेयर की, जिसमें वे कृति सेनन और अपने एक खास दोस्त के साथ मैच का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. देखते ही देखते यह तस्वीर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई. बाद में कृति ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस यादगार दिन की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

कौन हैं कृति के रूमर्ड पार्टनर कबीर बहिया?

कृति सेनन के साथ नाम जुड़ने के बाद से ही कबीर बहिया के बारे में जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कबीर बहिया यूनाइटेड किंगडम के एक बेहद रसूखदार और अमीर बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं. कबीर ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की है. महज 20 की उम्र के दशक में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा और 'वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड' नामक कंपनी की नींव रखी. कबीर के पिता कुलजिंदर बहिया भी बिजनेस वर्ल्ड का एक जाना-माना नाम हैं, जो यूके की दिग्गज ट्रैवल एजेंसी 'साउथहॉल ट्रैवल' के मालिक हैं.

34वें जन्मदिन से शुरू हुआ था अफेयर

कृति और कबीर के बीच अफेयर की चर्चाएं पहली बार तब शुरू हुईं, जब एक्ट्रेस ने अपना 34वां जन्मदिन मनाया था. उस दौरान दोनों की नजदीकियों ने सोशल मीडिया पर खूब गॉसिप बटोरी. इसके बाद से ही दोनों को अक्सर कई मौकों पर साथ देखा जाता रहा है. इस रिश्ते को हवा तब और मिली जब कबीर बहिया को कृति की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के विवाह समारोह में पूरे परिवार के साथ बेहद करीबी मेहमान के तौर पर शामिल होते देखा गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.