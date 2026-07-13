कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू हुए कोविड पॉजिटिव, तबीयत खराब होने पर अस्पताल में हुए एडमिट, फैंस जता रहे चिंता

मशहूर सिंगर कुमार सानू के बेटे और 'बिग बॉस' फेम जान कुमार सानू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इस खबर के बाद से ही फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं.

जान कुमार सानू हुए कोविड पॉजिटिव

मनोरंजन जगत से एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के बेटे और 'बिग बॉस' के पूर्व कंटेस्टेंट जान कुमार सानू कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद सिंगर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खुद जान कुमार सानू ने सोशल मीडिया पर अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो जारी कर फैंस के साथ अपनी इस बीमारी की खबर शेयर की है.

अस्पताल से जान का मजाकिया पोस्ट

भले ही जान कुमार सानू इस समय अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कम नहीं हुआ है. बीमारी के दर्द के बीच उन्होंने बेहद मजाकिया अंदाज में फैंस को अपनी हेल्थ का अपडेट दिया. सोशल मीडिया पर अस्पताल के कपड़ों में वीडियो क्लिप शेयर करते हुए जान ने कैप्शन में लिखा "चीन से आया मेरा दोस्त, कोविड को सलाम करो."

इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हो रहे 'फिट चेक' का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने आगे लिखा, "फिट चेक- मैंने अपने पसंदीदा डिजाइनर कोकिलाबेन के कपड़े पहने हैं. किसलिए भर्ती हुआ हूं- वुहान से आए स्पेशल कोविड के लिए" हालांकि, इस मजाकिया पोस्ट के अलावा उन्होंने अपनी सेहत को लेकर कोई गंभीर जानकारी शेयर नहीं की है.

सेलेब्स ने की जल्द ठीक होने की प्रार्थना

जान कुमार सानू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गया. इसके बाद टीवी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई. फैंस और सेलेब्स लगातार कमेंट कर उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. मशहूर टेलीविजन एंकर चारुल मलिक ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "जल्दी से ठीक हो जाओ भाई, अपना अच्छे से ख्याल रखो."

देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना?

जान कुमार सानू के संक्रमित होने की यह खबर ऐसे समय में आई है जब देश के कुछ हिस्सों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों ने दोबारा दस्तक दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के हफ्तों में आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कड़प्पा जिले में कोरोना के 8 एक्टिव केस पाए गए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से इलाज के दौरान दो मरीजों की जान भी जा चुकी है. अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जनता से शांत रहने की अपील की है. साथ ही गाइडलाइंस जारी करते हुए सावधानियां बरतने को कहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.