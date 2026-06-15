नेटफ्लिक्स की इस टॉप एक्ट्रेस पर आया किलियन एम्बापे का दिल, खूबसूरती के मामले में हॉलीवुड हसीनाओं को देती हैं मात

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे और नेटफ्लिक्स सीरीज 'एलीट' की एक्ट्रेस एस्टर एक्सपोजिटो के अफेयर की चर्चा जोरों पर है.

कौन हैं ये हसीना?

इस समय पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच में डूबे हुए हैं. मैदान पर खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं. इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे की लव लाइफ को लेकर हो रही है. खबरों की मानें तो एम्बापे के दिल में एक नई हसीना की एंट्री हो चुकी है.

इबीसा के यॉट पर हुआ कुछ खास

पिछले ही महीने स्पेन की मशहूर एक्ट्रेस एस्टर एक्सपोजिटो और एम्बापे को इबीसा में एक यॉट पर बेहद करीब देखा गया, जहां दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आए. वैसे, इनके लिंक-अप की खबरें इस साल की शुरुआत से ही आ रही हैं जब इन्हें पहली बार पेरिस में साथ देखा गया था.

कौन हैं एस्टर एक्सपोजिटो?

26 साल की एस्टर स्पेन के मैड्रिड की रहने वाली हैं और नेटफ्लिक्स की मशहूर स्पेनिश सीरीज 'एलीट' में कार्ला का किरदार निभाकर वो रातों-रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थीं. एस्टर एक खूबसूरत चेहरा होने के साथ कमाल की एक्ट्रेस भी हैं. उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग शुरू कर दी थी और मैड्रिड थिएटर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी जीत चुकी हैं. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

प्राइवेट जेट से लेकर वीआईपी बॉक्स तक का सफर

एम्बापे और एस्टर की प्रेम कहानी की शुरुआत इस साल मार्च में हुई थी. दोनों को पेरिस में एक साथ वीकेंड बिताते देखा गया था, जिसके बाद वे एम्बापे के प्राइवेट जेट से मैड्रिड लौटे थे. उसी महीने उन्हें मैड्रिड में एम्बापे की कार में कॉफी पीते हुए भी देखा गया. बात यहीं खत्म नहीं हुई, एस्टर को सेंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठकर एम्बापे के रियल मैड्रिड वाले मैच के लिए चियर करते हुए भी देखा गया.

जब एक रिपोर्टर ने एस्टर से एम्बापे के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा, तो वो कुछ बोले बिना सिर्फ हंस दीं और कहा कि उनकी जिंदगी इस समय सुपर चल रही है. इसके बाद अप्रैल में दोनों पेरिस में एक रोमांटिक डिनर और बॉलिंग गेम के लिए भी गए थे. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.