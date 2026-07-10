Lock Upp 2: 'जो मेरे साथ 10 साल से खेल रही है...' तलाक के खुलासे पर टूटा गौरव खन्ना का सब्र, एक्टर ने बयां किया दर्द

Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना की एंट्री से आकांक्षा चमोला के तलाक के ड्रामे में नया मोड़ आ गया है. गौरव ने नेशनल टीवी पर दर्द बयां किया और उन्होंने पत्नी की बाइसेक्सुअलिटी को भी अपना सपोर्ट दिया.

गौरव खन्ना ने बयां किया दर्द

ओटीटी रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में इन दिनों आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की पर्सनल लाइफ को लेकर हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. जब से आकांक्षा ने शो में आकर यह बम फोड़ा था कि वह और गौरव पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे हैं और जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, तब से दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर थे. इसके तुरंत बाद आकांक्षा ने अपनी बाइसेक्सुअलिटी का सीक्रेट खोलकर आग में घी डालने का काम किया. अब इन तमाम विवादों के बीच 9 जुलाई के एपिसोड में खुद गौरव खन्ना ने जेल के अंदर एंट्री ली और अपनी पत्नी के सामने आकर दिल का दर्द बयां किया.

गौरव खन्ना का छलका दर्द

जेल में कदम रखते ही गौरव खन्ना ने आकांक्षा को गले लगाया और भावुक होते हुए कहा, "बैंड बजा दी तूने! जितने मजे तू मुझे बाहर बिना मतलब के दिला रही है ना... पूरी दुनिया बातें बना रही है." गौरव ने आकांक्षा के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें तलाक का यह खुलासा अभी नहीं करना चाहिए था. उन्होंने कहा, "तुम्हें कम से कम तब तक रुकना चाहिए था जब कानूनी तौर पर चीजें पूरी हो जातीं. खैर, ये तुम्हारा गेम है और तुम अच्छा खेल रही हो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं. लेकिन तुमने इंटरनेशनल टीवी पर आकर इतना बड़ा बम क्यों फोड़ा?"

अभी नहीं हुआ है तलाक

इस दौरान गौरव ने एक बड़ा सच सामने लाते हुए कहा कि बाहर लोगों को लग रहा है कि हमारा एक-डेढ़ साल पहले ही तलाक हो चुका है, जबकि असलियत कुछ और है. गौरव ने आकांक्षा से कहा, "मई में मेरे शो में जाने से ठीक पहले हमने सिर्फ अलग होने के बारे में डिस्कस किया था. अभी तक कोर्ट में कोई पिटिशन साइन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है. लीगली तुम अभी भी मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि बाहर लोग मेरे किसी अपने के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं."

इस पर आकांक्षा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने शो में सिर्फ 18 महीने अलग रहने और शो में आने से ठीक पहले कानूनी बात शुरू करने का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि अगर लोग मैच्योरिटी से अलग होने की बात नहीं पचा पा रहे हैं, तो यह ट्रोल्स की दिक्कत है.

आरोपों से टूटे गौरव

गौरव ने केबिन में जेलर फराह खान के सामने अपना दर्द शेयर करते हुए कहा कि बाहर उनके रिश्ते को 'फेक' और 'एक्टिंग' कहा जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा शो में बने रहने के लिए ड्रामा कर रही हैं और गौरव सिर्फ सिम्पथी बटोरने के लिए यह सब सह रहे हैं. गौरव ने कहा कि अकेले रहकर इस तनाव को झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, खासकर तब जब बाहर उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है. उन्होंने भावुक होकर आकांक्षा से कहा, "मुझे पता है कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है. लेकिन जब तक मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए देखूंगा, मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा."

बाइसेक्सुअलिटी का सीक्रेट

शो में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब आकांक्षा के बाइसेक्सुअल होने के सीक्रेट पर बात हुई. फराह खान ने बताया कि जब यह बात सामने आई थी, तो आकांक्षा ने कबूल किया था कि गौरव को उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में शादी से पहले से पता था और उन्होंने इसे पूरी तरह स्वीकार किया था. इस पर गौरव खन्ना ने कहा, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, तो आपको उसे उसकी कमियों और उसकी पूरी सच्चाई के साथ अपनाना चाहिए। मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.