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Anil Kapoor को भरी महफिल में Madhuri Dixit ने मारा इग्नोर? जमाने के सामने दिखाया एटीट्यूड

Madhuri Dixit ignore Anil Kapoor: बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित इस समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अपनी सीरीज मां बहन की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अनिल कपूर को नजरअंदाज कर डाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 7, 2026 10:37 AM IST
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Anil Kapoor को भरी महफिल में Madhuri Dixit ने मारा इग्नोर? जमाने के सामने दिखाया एटीट्यूड

Madhuri Dixit ignore Anil Kapoor: बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित इस समय फिल्म 'मां-बहन' (Maa Behen) की वजह से सुर्खियों में बनी हुईं हैं. नेटफ्लिक्स की इस फिल्म में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के अलावा तृप्ति डिमरी, रवि किशन, धारणा दुर्गा, अरुणोदय सिंह, गीतांजलि कुलकर्णी और शार्दुल भारद्वाज जैसे सितारे नजर आए हैं. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं. यही वजह है जो माधुरी दीक्षित लगातार अपनी फिल्म को प्रमोट करने में जुटी हुई हैं. इसी बीच माधुरी दीक्षित को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित की एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि माधुरी दीक्षित ने अपने पुराने कोस्टार और अच्छे दोस्त अनिल कपूर को नजरअंदाज कर डाला है. दरअसल एक इवेंट में माधुरी दीक्षित की मुलाकात अनिल कपूर से हुई थी. अनिल कपूर से बात करने की बजाय माधुरी दीक्षित ने उनको नजरअंदाज करने में समझदारी समझी.

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माधुरी दीक्षित ने जमाने के सामने दिखाया एटीट्यूड

वीडियो में माधुरी दीक्षित अनिल कपूर की जगह मीडिया को भाव देती नजर आ रही हैं. अनिल कपूर से बात करने की बजाय माधुरी दीक्षित अपने बाल ठीक करते हुए आगे निकल गईं. माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर को जरा सा भी भाव नहीं दिया. अब सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माधुरी दीक्षित ने आखिर अनल कपूर को क्यों नजरअंदाज किया है. क्या माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के बीच अब वो पुरानी वाली दोस्ती ही नहीं है. अब लोग 'मां-बहन' स्टार से ही ये सवाल कर रहे हैं.

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माधुरी दीक्षित ने चुराई अनिल कपूरे से आंख

हालांकि केवल माधुरी दीक्षित ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. जब माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर को नजरअंदाज किया तो वो भी उनके पीछे नहीं गए. हालांकि इस दौरान माधुरी दीक्षित बहुत सुंदर लग रही थीं. हालांकि माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ आंख तक मिलाना जरूरी नहीं समझा. लगता है कि माधुरी दीक्षित किसी न किसी बात से खफा हैं. अब तो माधुरी दीक्षित के फैंस को इस बात का शक होने लगा है. यही वजह है जो कुछ समय में ही माधुरी दीक्षित का ये वीडियो वायरल हो गया. गौरतलब है कि इस समय माधुरी दीक्षित ने फिल्म 'मां-बहन' के जरिए गर्द उड़ा रखा है. फैंस को फिल्म 'मां-बहन' में माधुरी दीक्षित का किरदार बेहद पसंद आया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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