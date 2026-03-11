ENG हिन्दी
मोनालिसा ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी, महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग

Monalisa Wedding: महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा को लेकर बड़ी खबर आई है. दरअसल, उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की और उन्होंने इसके लिए परिवार का विरोध किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 11, 2026 8:07 PM IST

मोनालिसा ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी, महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग
मोनालिसा ने महाकुंभ में वायरल हो गई थीं.

साल 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा (Monalisa) काफी ज्यादा चर्चा में आई और लगातार सुर्खियों में बनी हुई. यहां तक कि मोनालिसा के नाम के साथ वायरल गर्ल का टैग लग गया. मोनालिसा की जबरदस्त पॉपुलैरिटी के चलते उसे फिल्म भी मिल गई. अब मोनालिसा को लेकर आई लेटेस्ट खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल, महाकुंभ की वायरल गर्ल (Mahakumbh Viral Girl) ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है. उन्होंने ये शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ की है और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है. आइए जानते हैं कि मोनालिसा का पति कौन हैं और पूरा मामला क्या है.

मोनालिसा ने केरल में प्रेमी फरमान संग की शादी

मोनालिसा और उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान के साथ शादी कर ली है. मोनालिसा ने बुधवार को केरल में अरुमनूर मंदिर में शादी की है. मोनालिसा ने कुछ दिनों पहले बॉयफ्रेंड फरमान के साथ तिरुवनंतपुरम पुलिस के पास पहुंची थीं और कहा था कि उनके पिता अपनी पसंद की लड़के के साथ शादी करने का दबाव बना रहे हैं. बताया जा रहा है कि कि मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि लड़का दूसरे धर्म से है. उनकी फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था.

फेसबुक से संपर्क में आए मोनालिसा और फरमान

मोनालिसा ने कहा है कि उन्हें घर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं. इसी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड फरमान के साथ केरल पहुंच गईं. पुलिस के पास सुरक्षा के लिए गईं मोनालिसा की उम्र के लिए दस्तावेज चेक किए गए तो वह बालिग पाई गईं. इसके बाद उनके पिता को भी पुलिस ने बुलाया लेकिन कानून बालिग होने के कारण वायरल गर्ल को अपने फैसले के मुताबिक जाने दिया गया. बताया जा रहा है कि मोनालिसा और फरमान पिछले करीब डेढ़ साल से रिश्ते में हैं और दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी.

मोनालिसा को सनोज मिश्रा ने दी फिल्म

गौरतलब है कि मोनालिसा के महाकुंभ में पॉपुलर होने के बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में कास्ट किया. इसके बाद उन्होंने मोनालिसा की पढ़ाई से लेकर एक्टिंग पर का मेहनत की. इसके बाद तो महाकुंभ की वायरल गर्ल और भी ज्यादा चर्चा में आ गईं. इसके अलावा मनोलिसा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

