जान से मारने की धमकी मिलते ही घबराए सनोज मिश्रा, Monalisa की वजह से चढ़ेगी बलि?...

Sanoj Mishra reacts on getting death threats: हाल ही में महाकुंभ संसेशन मोनालिसा ने शादी करके हंगामा खड़ा कर दिया है. इसी बीच सनोज मिश्रा ने दावा किया है कि इस शादी की वजह से उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है.

Sanoj Mishra reacts to getting death threats: साल 2025 में अचानक ही प्रयागराज के महाकुंभ में मोनालिसा (Monalisa) की एक वीडियो वायरल हुई थी. इस वीडियो की वजह से मोनालिसा रातों रात स्टार बन गईं. जिसके बाद बॉलीवुड के फिल्ममेक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को हीरोइन बनाने का फैसला किया. ऐसा करके सनोज मिश्रा बुरा फंस गए थे. लोगों ने सनोज मिश्रा का जीना हराम कर दिया था. अब जब मोनालिसा ने शादी कर ली है तब भी लोग सनोज मिश्रा के ही पीछे पड़े हैं. बीते दिन ही सनोज मिश्रा ने एक वीडियो शेयर करके मोनालिसा की शादी पर आपत्ति जताई थी. अब सनोज मिश्रा ने दावा किया है कि मोनालिसा की वजह से उनको जान से मारने की धमकी मिल ही है. दरअसल कुछ समय पहले ही मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ केलर भागकर शादी कर ली. परिवार के खिलाफ जाकर मोनालिसा ने ये फैसला किया है. परिवार से बचने के लिए मोनालिसा ने रातों रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हायतौबा शुरू हो गई.

सनोज मिश्रा का फूटा गुस्सा

सनोज मिश्रा ने भी एक वीडियो शेयर करके आपत्ति जाहिर की थी. इसी बीच सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है. सनोज मिश्रा ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, वो लोग मेरे सिर तो मेरे शरीर से अलग करने की बात कर रहे हैं. मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पीएफआई ने जाल बिछाकर मोनालिसा को लव जेहाद के जाल में फंसाया है. ये बयान देकर सनोज मिश्रा ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है. वहीं मोनालिसा के परिवार की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं. हाल ही में मोनालिसा के ताऊ ने इस शादी पर नाराजगी जाहिर की है.

मोनालिसा के ताऊ का आया बयान

मोनालिसा के बड़े ताऊ वर्षा भोसले ने कहा कि वो एक्टिंग सीखने के लिए केरल गई थी. पता नहीं कब में उसने शादी कर ली. आपको बता दें कि मोनालिसा ने पहले कोर्ट मैरिज की है. जिसके बाद उन्होंने मंदर में सात फेरे लिए. शादी होते ही मोनालिसा ने अपना घर छोड़ दिया है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मोनालिसा एक बार फिर से धमाल मचा रही हैं. मोनालिसा क शादी की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रही हैं. वायरल हो रही एक वीडियो में मोनालिसा लाल रंग का जोड़ा पहनकर शादी की रस्में निभाती नजर आ रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

