Haters called Salman Khan Bhabhi Malaika Arora as Auntyji: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जिनकी खूबसूरती का हर कोई दिवाना है. 52 की होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा ने खुद को बहुत फिट रखा हुआ है. यही वजह है कि मलाइका अरोड़ा की फैन फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है. मलाइका अरोड़ा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं. इस समय भी मलाइका अरोड़ा लगातार सुर्खियों में भी हुई हैं. मलाइका अरोड़ा के बारे में लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोग तो मलाइका अरोड़ा को आंटी तक कहकर बुला रहे हैं. वहीं कुछ मलाइका अरोड़ा को भाभीजी बता रहे हैं. दरअसल बीते दिन ही खबर आई थी कि मलाइका अरोड़ा डायमंड व्यापारी हर्ष मेहता (Harsh Mehta) को डेट कर रही हैं. दोनों की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर को देखकर लोग कयास लगा रहे हैं कि हर्ष मेहता और मलाइका अरोड़ा के बीच कुछ तो चल रहा है.
मलाइका अरोड़ा से जलते हैं लोग?
हर्ष मेहता के साथ ये तस्वीर वायरल होने के बाद मलाइका अरोड़ा रात में मुंबई की सैर करने निकलीं. इस दौरान मलाइका अरोड़ा सफेद रंग के खूबसूरत गाउन में नजर आईं. मीडिया के सामने आते ही मलाइका अरोड़ा ने जमकर पोज दिए. अब मलाइका अरोड़ा की ये वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग मलाइका अरोड़ा को आंटी कह रहे हैं. लोगों के कमेंट देखकर लग रहा है कि जैसे ये सब मलाइका अरोड़ा को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं.
क्यों ट्रोल हो रही हैं मलाइका अरोड़ा?
अब ये तो हर कोई जानता है कि मलाइका अरोड़ा 50 से ऊपर हो चुकी हैं. बावजूद इसके मलाइका अरोड़ा खुद पर खूब काम करती हैं. एक बच्चे की मां होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा सिंगल लाइफ के पूरे मजे ले रही हैं. इसके अलावा कभी भी मलाइका अरोड़ा का नाम किसी के साथ जुड़ जाता है. मलाइका अरोड़ा जब भी कैमरे के आगे आती हैं, छा जाती हैं. ऐसे में लोगों का जला तो बनता है. मलाइका अरोड़ा जैसी फिगर पाने के लिए लोग तरसते हैं.
सलीम खान से मिलने पहुंची थीं मलाइका अरोड़ा
कुछ समय पहले ही मलाइका अरोड़ा अपने एक्स ससुर सलीम खान की सेहत का हाल लेने लीलावती अस्पताल पहुंची थीं. इस दौरान मलाइका अरोड़ा के साथ उनका बेटा भी नजर आया था. कहना गलत नहीं होगा कि मलाइका अरोड़ा आज भी अपने एक्स ससुराल को बहुत मानती हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
