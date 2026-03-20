'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने लगाई मदद की गुहार, वीडियो शेयर कर बोलीं- 'मुझे और मेरे पति को मिल रही धमकी'

Monalisa And Farman Khan Video: मोनालिसा ने एक वीडियो शेयर किया है और मदद की गुहार लगाई है. वायरल गर्ल ने बताया है कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

साल 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ से चर्चा में आई मध्य प्रदेश की मोनालिसा (Monalisa) बीते कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल, वायरल गर्ल के नाम से मशहूर मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ 11 मार्च को केरल के मंदिर में शादी कर ली है. उन्होंने ये फैसला अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर किया है. मोनालिसा और फरमान खान ने जब से शादी की तब से किसी ना किसी कारण से खबरों में बने हुए हैं. दोनो की शादी को लव जिहाद बताया जा रहा है. अब इस कपल ने धमकी मिलने के कारण मदद की गुहार लगाई है.

मोनालिसा ने शेयर किया वीडियो

मोनालिसा और फरमान खान की शादी बाद से बवाल मचा हुआ है. दोनों के अलग-अलग धर्म के होने से काफी विवाद हो रहा है. वही मोनालिसा और फरमान खान की फैमिली इस रिश्ते से सहमत नहीं हैं. अब वायरल गर्ल मोनालिसा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह अपने पति फरमान खान के साथ मदद की गुहार लगा रही हैं. दरअसल, वायरल गर्ल यानी मोनालिसा ने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया है. वह सीएम, पुलिस कमिश्नर और मीडिया से हस्तक्षेप की अपील करती नजर आ रही हैं. मोनालिसा ने कहा, मै मोनालिसा भोसले और ये मेरे पति फरमान खान हैं. मैं ये वीडियो लेटर के साथ सभी को मेल कर रही हूं, प्लीज हमारी मदद करो. हमें खुलेआम मारने और काटने की धमकी दी जा रही है.

मोनालिसा के फैसले से नाराज हैं सनोज मिश्रा

बताते चलें कि मोनालिसा अपनी फैमिली के साथ महाकुंभ माला बेचने के लिए गई थीं और अपनी खूबसूरत आंखों के चलते लोगों के बीच चर्चित हो गईं. इसके बाद लोग उनको वायरल गर्ल के नाम से जानने लगे. मोनालिसा की चर्चा बढ़ते ही डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में कास्ट कर लिया. इसके बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और वह तमाम इवेंट में शामिल होने लगीं. मनोलिसा एक म्यूजिक वीडियो 'सादगी' में नजर आ चुकी हैं. बता दें कि मनोलिसा को फिल्म में लेने वाले डायरेक्ट सनोज मिश्रा उनके शादी के फैसले से काफी ज्यादा नाराज हैं. सनोज मिश्रा का कहना है कि मोनालिसा के भोलेपन का फायदा उठाया गया है और उसे फंसाया गया है. सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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