मोनालिसा की पति फरमान संग नई तस्वीर ने हिलाया इंटरनेट, इस अंदाज में नजर आया कपल...

Monalisa Farman Khan Photo: मोनालिसा और फरमान खान ने कुछ दिनों पहले ही शादी कर ली. इन दोनों ने अपने-अपने परिवार के खिलाफ जाकर ये कदम उठाया है. अब इस कपल की नई तस्वीर वायरल हो रही है.

साल 2025 में हुए महाकुंभ से सुर्खियों में आई मोनालिसा (Monalisa) को वायरल गर्ल के नाम से जानते हैं. मध्य प्रदेश से माला बेचने पहुंची मोनालिसा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी. उनको डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में कास्ट कर लिया. फिलहाल, मोनालिसा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी की है. इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है लेकिन मोनालिसा अपने पति फरमान खान के साथ हनीमून एंजॉय कर रही हैं. इस कपल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मोनालिसा और फरमान खान एंजॉय कर रहे हनीमून

मोनालिसा और फरमान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा और फरमान खान केरल में समंदर किनारे एंजॉय कर रहे हैं. मोनालिसा ने पैंट और शर्ट पहनी हुई और वह भीगे बालों में नजर आ रही हैं. वहीं, फरमान खान ने जींस और बनियान पहन रखी हुई है. ये कपल काफी खुश है और पता चला रहा है कि दोनों ने खूब एंजॉय किया है. मोनालिसा और फरमान खान की तस्वीर वायरल होते ही इस पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

मोनालिसा और फरमान खान ने केरल में की शादी

बताते चलें कि मोनालिसा और फरमान खान ने केरल के मंदिर में शादी की थी. इस शादी में दोनों की फैमिली से कोई शामिल नहीं हुआ था. मोनालिसा और फरमान खान की शादी के बाद लोग हैरान रह गए थे. मोनालिसा ने बताया था कि उनकी फैमिली मर्जी के खिलाफ शादी कर रही थीं और वह फरमान खान से प्यार करती हैं. इस कपल ने बताया है कि दोनों एक साथ फिल्म कर रहे थे और इस दौरान दोनों को प्यार हो गया. दोनों की शादी के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा और दस्तावेज के अनुसार मोनालिसा बालिग निकली. इसके बाद उनको पति फरमान खान के साथ जाने दिया गया.

मोनालिसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं एक्टिव

गौरतलब है कि मोनालिसा डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में काम कर रही है. इसके अलावा मनोलिसा का एक म्यूजिक वीडियो 'सादगी' रिलीज हो चुका है. मोनालिसा साउथ सिनेमा की एक मूवी में नजर आएंगी. उनके साथ पति फरमान खान भी काम करते दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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