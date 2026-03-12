Monalisa Love Story: फरमान ने पहले ठुकरा दिया था मोनालिसा का प्रपोजल, शादी के बोला कपल- '6 महीने का प्यार, 60 साल के बराबर है'

Monalisa-Farman Love Story: साल 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ से चर्चा में आईं मोनालिसा (Monalisa) एक बार फिर खबरों में आ गई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी कर ली है. मोनालिसा की शादी में हैरान करने वाली ये है कि उन्होंने ये फैसला अपने परिवार के खिलाफ जाकर किया है. मोनालिसा और फरमान खान ने केरल में शादी की है और इसके बाद मीडिया से बात की है. इस दौरान दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया है. मोनालिसा और फरमान खान ने जल्दी शादी करने का भी कारण बताया है.
मोनालिसा और फरमान ने केरल में की शादी
मोनालिसा और फरमान खान ने शादी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी मुलाकात और शादी को लेकर बात की है. मोनालिसा ने कहा, मुझे केरल अच्छा और यहां के लोग बहुत अच्छे हैं. इसलिए हम दोनों ने यहां शादी करने का फैसला किया. केरल के लोग काफी सपोर्टिव हैं. फरमान खान ने कहा, 'हम दोनों प्यार करते हैं और यहां घूमने आए और शादी कर ली. केरल के लोग काफी अच्छे हैं तो हम लोगों ने शादी करने का मन बना लिया. हम दोनों दोनों केरल में ही रहने की कोशिश करेंगे.'
मोनालिसा के प्यार के खिलाफ थी फैमिली
मोनालिसा ने बताया, 'मेरे पिता इस शादी के खिलाफ थे और इसलिए हमने यहां आकर शादी करने का फैसला किया. मेरी फैमिली मेरी शादी दूसरी जगह कराना चाहती थी लेकिन मेरा मन नहीं था. मैंने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है. मैं फरमान खान के साथ शादी करके अभी खुश हूं.' फरमान खान ने बताया, 'मैं भी एक्टर हूं और हम दोनों कास्टिंग एक फिल्म में हुई थी और हम लोगों की बातचीत शुरू हुई. मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया लेकिन मैंने मना कर दिया था. लेकिन मोनालिसा ने कहा कि वह उसे पसंद करती हैं तो हम लोगों ने बातचीत जारी रखी. इसके बाद हम दोनों को प्यार हो गया.' फरमान खान ने आगे कहा, 'हम लोग एक-दूसरे को 6 महीने से प्यार करते हैं लेकिन हमारा प्यार 60 साल के बराबर है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
