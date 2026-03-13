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बेटी की शादी से अनजान थे पिता? मोनालिसा की मुस्लिम BF संग शादी पर फूट-फूट कर रोए जय सिंह भोसले, कहा- 'एक्टिंग के लिए...'

Viral Girl Monalisa इन दिनों मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच अब उनके पिता जय सिंह भोसले का वीडियो सामने आया है, जिसमें बेटी की शादी के बाद वो फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 13, 2026 11:27 PM IST

बेटी की शादी से अनजान थे पिता? मोनालिसा की मुस्लिम BF संग शादी पर फूट-फूट कर रोए जय सिंह भोसले, कहा- 'एक्टिंग के लिए...'
कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोए मोनालिसा के पिता

Monalisa Father Cry on Daughter Marriage: महाकुंभ से रातोंरात वायरल होने वाली मोनालिसा (Monalisa) अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है. अपनी कत्थई आंखों से लोगों के बीच चर्चा में आई मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) जल्द ही फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में नजर आने वाली है, लेकिन इसके पहले ही वो अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में वायरल गर्ल ने अपने 6 महीने के बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है. वहीं इस मामले में अब मोनालिसा (Monalisa Father Video) के पिता का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोतेहुए अपना दर्द जाहिर करते नजर आए और उनका कहना है कि, मोनालिसा की शादी (Monalisa Marriage) की परिवार में किसी को खबर नहीं थी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Farman Khan Monalisa Viral News