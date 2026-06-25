बबीता जी ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, सिजलिंग ड्रेस में दिखाई कातिलाना अदाएं, वीडियो हुआ वायरल

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर अपने बोल्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन्स की एक सिजलिंग रील शेयर की है. खुले बालों और ग्लैमरस ड्रेस में उनका अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.

बबीता जी ने दिखाई कातिलाना अदाएं

टीवी की ब्यूटी क्वीन मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी एक बार फिर सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं. मुनमुन जब भी कैमरे के सामने आती हैं, फैंस का दिल धड़कना लाजमी है. हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक बेहद ग्लैमरस रील शेयर की है, जिसने पोस्ट होते ही इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. वीडियो में उनका कातिलाना अंदाज देखकर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

एक्ट्रेस ने दिखाई वेकेशन की फोटो

इस लेटेस्ट वीडियो में मुनमुन दत्ता अपनी कुछ सबसे खूबसूरत और हसीन पलों को फैंस के साथ शेयर करती नजर आ रही हैं. यह उनकी ट्रैवल डायरी की एक शानदार झलक है, जिसमें वो अलग-अलग लोकेशन्स पर वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. कहीं वो खुले बालों और शॉर्ट मिडी ड्रेस में समंदर की लहरों के बीच सुकून के पल बिता रही हैं, तो कहीं वो वादियों के खूबसूरत नजारों में पूरी तरह खोई हुई हैं.

ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

इस बोल्ड और ग्लैमरस वीडियो को शेयर करने के साथ ही मुनमुन दत्ता ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनके सिंगल होने पर सवाल उठाते हैं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "लोग: तुम हमेशा अकेली ही रहोगी... मैं: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है!" मुनमुन ने आगे अपनी बात को साफ करते हुए लिखा, "मैंने अपने लिए जो लाइफ चुनी है, उसे मैं अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से जी रही हूं. मैं अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को किसी और ढंग से जीना ही नहीं चाहती."

जेठालाल के दिल की धड़कन

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में मुनमुन दत्ता पिछले कई सालों से कृष्णन अय्यर की वाइफ 'बबीता जी' का आइकॉनिक रोल प्ले कर रही हैं. शो में वो एक बंगाली हाउसवाइफ के किरदार में गोकुलधाम सोसाइटी में रहती हैं. बबीता जी और जेठालाल यानी दिलीप जोशी के बीच की फ्लर्टिंग और मजेदार जोड़ी शो की जान है. जेठालाल हमेशा बबीता जी को इम्प्रेस करने के बहाने ढूंढते रहते हैं और यही वजह है कि मुनमुन की इस रील पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं कि 'जेठा जी यह देखकर पिघल जाएंगे.'

2004 से शुरू हुआ था सफर

बहुत कम लोग जानते हैं कि मुनमुन दत्ता ने टीवी इंडस्ट्री में लंबा संघर्ष किया है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2004 में आए टीवी शो 'हम सब बाराती' से की थी. इसके बाद उन्हें बड़े पर्दे पर भी काम करने का मौका मिला. मुनमुन मशहूर डायरेक्टर पूजा भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म 'हॉलिडे' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.