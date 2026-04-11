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40 साल की उम्र में मां बनने वाली हैं टीवी की 'नागिन' मौनी रॉय? वीडियो सामने आते ही मचा हड़कंप

Naagin Mouni Roy is Preganent?: सोशल मीडिया पर टीवी की नागिन मौनी रॉय का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग दावा कर रहे है कि मौनी रॉय जल्द ही मां बनने वाली हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 11, 2026 9:49 AM IST

40 साल की उम्र में मां बनने वाली हैं टीवी की 'नागिन' मौनी रॉय? वीडियो सामने आते ही मचा हड़कंप
मैं बनने वाली हैं Mouni Roy?

Naagin Mouni Roy is pregnant: एक जमाना था जब सोशल मीडिया मनोरंजन करने का एक साधन हुआ करता था. आज के जमाने में सोशल मीडिया फेक न्यूज का अड्डा बन चुका है. जरा-सा कुछ होते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें बनने लग जाती हैं. शादी और प्रेग्नेंसी की खबर तो ऐसे वायरल होती है जैसे लोगों को सब पता है कि किस सितारे के घर में क्या चल रहा है. इस समय भी टीवी की एक हसीना की प्रेग्नेंसी की खबर वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) जल्द ही मां बनने वाली हैं. दरअसल हाल ही में मौनी रॉय को मुंबई में स्पॉट किया गया है. इस दौरान पिंक कलर के खूबसूरत सूट में नजर आईं. जैसे ही मौनी रॉय कार से उतरी वैसे ही लोगों के कान खड़े हो गए. लोग दावा कर रहे हैं कि इस ढ़ीले ढाले सूट में मौनी रॉय अपना बेबीबंप छिपाने की कोशिश कर रही हैं. तभी तो कार से उतरते ही मौनी रॉय ने अपना दुपट्टा पेट की तरफ कर लिया. वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वीडियो में मौनी रॉय का बेबी बंप हल्का सा नजर आ रहा है. ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है. लोग कहने लगे हैं कि मौनी रॉय अपनी मां बनने की खबर फैंस से छिपा रही हैं.

मौनी रॉय को मिलने लगी हैं बधाईयां

अब सच क्या है ये तो खुद मौनी रॉय ही बता सकती हैं. लोगों ने तो मौनी रॉय को मां बनने की बधाई तक देनी शुरू कर दी है. बता दें कि साल 2022 में मौनी रॉय ने सीरज नांबियार के साथ शादी की थी. शादी के बाद से ही मौनी रॉय अपने बॉलीवुड करियर पर फोकस कर रही हैं. ऐसे में मौनी रॉय के पास मां बनने के लिए समय ही नहीं है. हालांकि मौनी रॉय की इस वीडियो ने सबका ध्यान उनकी प्रेग्नेंसी पर ही लाकर रख दिया है. हालांकि मौनी रॉय ने मां बनने के बारे में अब तक कोई बयान नहीं दिया है.

फेक न्यूज से परेशान हैं टीवी सितारे

मौनी रॉय पहली ऐसी अदाकारा नहीं हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. कुछ समय पहले ही दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर फैली फेक न्यूज पर कमेंट किया था. इस दौरान दिव्यांका त्रिपाठी ने ऐसी खबर फैलाने वालों की अच्छे से क्लास लगाई थी. अब मौनी रॉय के बारे में लोग बात कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें