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लाठीचार्ज में घायल छात्रों को देख बिलख पड़े नसीरुद्दीन शाह, विरोधियों को दी चेतावनी, बोले- 'अंजाम भुगतना ही पड़ेगा'

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह बेहद भावुक और आक्रोशित हैं. रोते हुए वीडियो जारी कर उन्होंने छात्रों का समर्थन किया.

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By: Shreya Pandey | Published: July 22, 2026 8:50 AM IST
लाठीचार्ज में घायल छात्रों को देख बिलख पड़े नसीरुद्दीन शाह, विरोधियों को दी चेतावनी, बोले- 'अंजाम भुगतना ही पड़ेगा'

छात्रों को देख बिलख पड़े नसीरुद्दीन शाह

देशभर में गरमाए NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जंतर-मंतर से शुरू हुआ 'चलो संसद' मार्च जब हिंसा, लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की में बदला, तो इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी. शबाना आजमी, प्रकाश राज और अनुराग कश्यप जैसी मशहूर हस्तियों के बाद अब हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख और भयंकर गुस्सा व्यक्त किया है. प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट का दृश्य देखकर 76 साल के अभिनेता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए.

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वीडियो में छलका दर्द और भारी गुस्सा

नसीरुद्दीन शाह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक भावुक और दिल दहला देने वाला वीडियो मैसेज शेयर किया है. भीगी आंखों और रूंधे गले से बात करते हुए उन्होंने छात्रों पर लाठी भांजने वालों को सीधे तौर पर 'गुंडे' करार दिया. उन्होंने कहा कि मुंह पर नकाब बांधकर और हाथों में डंडे लेकर युवाओं पर जुल्म ढाने वाले लोग उन्हें अमेरिकी एजेंटों की याद दिलाते हैं. शाह ने चेतावनी देते हुए कहा, "इन गुंडों को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि एक दिन उन्हें उनके कर्मों का फल और खौफनाक अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा."

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'युवा पीढ़ी ही हमारी आखिरी उम्मीद'

अपने लंबे अनुभव को याद करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि NSD और FTII जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने अभिनय की सबसे बड़ी बारीकियां अपने छात्रों से ही सीखी हैं. भावुक होकर उन्होंने कहा, "मेरी हर सांस के साथ उन मासूम बच्चों के लिए दुआएं निकल रही हैं. मैं हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं. मेरा दिल गुस्से से खौल रहा है कि हमारे मुल्क के भविष्य के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है." उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे हिम्मत न हारें, पूरा देश और हर संवेदनशील नागरिक उनके इस जायज आंदोलन में उनके पीछे मुस्तैदी से खड़ा है.

दिल्ली से मुंबई तक फैली आंदोलन की आग

20 जुलाई को दिल्ली के 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के बाद यह मुद्दा अब सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों के समर्थन से यह विरोध प्रदर्शन अब आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों तक पहुंच गया है. बिगड़ते हालात और जन-आक्रोश को देखते हुए मुंबई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 23 जुलाई से 6 अगस्त तक धारा 144 जैसा प्रतिबंध लागू कर दिया है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के एक जगह जुटने, जुलूस निकालने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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