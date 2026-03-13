ENG हिन्दी
  • 66 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुईं Neena Gupta? सोशल मीडिया पर हंगामा मचते ही तोड़ी चुप्पी...

66 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुईं Neena Gupta? सोशल मीडिया पर हंगामा मचते ही तोड़ी चुप्पी

Neena Gupta reacts on getting pregnant: हाल ही में नीना गुप्ता साड़ी पहनकर मीडिया के सामने पोज देती नजर आई थीं. अब दावा किया जा रहा है कि नीना गुप्ता मां बनने वाली हैं. ये खबर फैसले की नीना गुप्ता ने चुप्पी तोड़ दी है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 13, 2026 10:46 AM IST

66 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुईं Neena Gupta? सोशल मीडिया पर हंगामा मचते ही तोड़ी चुप्पी
66 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुईं Neena Gupta?

Neena Gupta reacts to getting pregnant: एक जमाना था जब सोशल मीडिया को लोग मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे. आज के समय में लोग अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में बॉलीवुड की जानीमानी अदाकारा नीना गुप्ता (Neena Gupta), विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की रिसेप्शन पार्टी में पहुंची थीं. यहां पर नीना गुप्ता ने अपने पति के साथ जमकर पोज दिए थे. अब नीना गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि नीना गुप्ता मां बनने वाली हैं. कुछ समय में ही ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई. हद तो तब हो गई जब ये खबर नीना गुप्ता के कानों तक पहुंची. नीना गुप्ता ने बिना देर किए इस बात का खुलासा कर दिया है कि क्या वो सच में 66 की उम्र में मां बनने वाली हैं या फिर नहीं...

नीना गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी

अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बात करते हुए नीना गुप्ता ने कहा, वैसे तो ये खबर सच नहीं है लेकिन मैं चाहती हूं कि ये रीयल लाइफ बधाई बन जाए. फंक्शन में मैंने जो साड़ी पहनी थी. इसका कपड़ा मोटा था. उसकी वजह से मेरा पेट बाहर लग रहा है. मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं. इस उम्र में मेरी प्रेग्नेंसी की खबर उड़ रह है. येबात जानकर मुझे अच्छा लग रहा है. इससे पता चलता है कि हमारे देश के लोगों की सोच बदल रही है. ये बयान देकर नीना गुप्ता ने बवाल खड़ा कर दिया है. अब लोग लगातार नीना गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं.

नीना गुप्ता की बेबाकी पर फिदा हैं फैंस

नीना गुप्ता ने साफ कर दिया है कि इस उम्र में भी मां बनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में मसाबा को एक भाई या बहन मिल जाए. अब ये तो हर कोई जानता है कि नीना गुप्ता अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. अक्सर नीना गुप्ता ऐसे बयान देती हैं जिनके बारे में बात करने से फैंस बचते हैं. यही वजह है कि आए दिन नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. कई बार तो नीना गुप्ता अपने कपड़ों की वजह से ही बवाल मचा जाता है. जबकि नीना गुप्ता की उम्र 66 साल की है. अब नीना गुप्ता की प्रेग्नेंसी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वहीं नीना गुप्ता को ये बात जानकर खुशी हो रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

