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Nora Fatehi के आगे सब फेल! ग्लोबल स्टेज पर मचाया ऐसा गदर, देख दंग रह गई दुनिया; Video Viral

Nora Fatehi Video: फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही ने 'सिरी सिरी' गाने पर अपने कातिलाना डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग से स्टेज पर आग लगा दी. नोरा का ये वीडियो अब इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 13, 2026 10:44 AM IST
Nora Fatehi के आगे सब फेल! ग्लोबल स्टेज पर मचाया ऐसा गदर, देख दंग रह गई दुनिया; Video Viral

नोरा फतेही का वीडियो वायरल

Nora Fatehi Viral Video: फुटबॉल का महाकुंभ यानी 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' (FIFA World Cup 2026) का 11 जून 2026 से आगाज हो चुका है. मैच शुरू होने से पहले इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें दुनियाभर के कई बड़े सितारों ने परफॉर्म किया. इसमें बॉवीवुड एक्ट्रेस और डांस क्वीन नोरा फतेही (Nora Fatehi) का भी नाम शामिल है. उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर एक बार फिर ऐसा इतिहास रच दिया कि हर तरफ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने हिट सॉन्ग गाया और उस पर परफॉर्म भी किया. नोरा की परफॉर्मेंस देख पूरा स्टेडियम चीयर्स और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. नोरा ने अपने कातिलाना मूव्स, बेमिसाल एनर्जी और गजब की स्क्रीन प्रेजेंस से स्टेज पर ऐसी आग लगाई कि वहां मौजूद बड़े-बड़े इंटरनेशनल स्टार्स भी उनके आगे फीके पड़ गए. एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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'सिरी सिरी' गाने से बांधा समां

'फीफा वर्ल्ड कप 2026' की ओपनिंग सेरेमनी के वायरल वीडियो में नोरा फतेही (Nora Fatehi Viral Video) को फ्रेंच सिंगर वेजेड्रीम और बांग्लादेशी-अमेरिकी डीजे संजय के साथ हिट गाने 'सिरी सिरी' के जरिए समां ही बांध दिया. बता दें कि, नोरा फतेही का ये गाना पहले ही सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काट रहा था, वहीं अब ग्लोबल स्टेज पर तो इसने धूम ही मचा दी.

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इवेंट का हिस्सा बनकर खुशी से फूली नहीं समां रही नोरा

इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनकर नोरा फतेही खुशी से फूली नहीं समा रही हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिहर्सल तक की तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला और उनके लुक की भी खूब तारीफ हुई.

पहले भी ग्लोबल स्टेज पर कर चुकी हैं भारत का नाम रोशन

आपको बता दें कि, 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' से पहले भी नोरा इंटरनेशल स्टेज पर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं. इसके पहले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (ICC Men's T20 World Cup) की ओपनिंग सेरेमनी में भी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुकी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने साल 2026 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान रैपर बादशाह के साथ शानदार और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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