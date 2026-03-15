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OSCAR 2026 में प्रेजेंटर बनकर धूम मचाएंगी बॉलीवुड की 'देसीगर्ल' प्रियंका चोपड़ा, जानें कब, कैसे और कहां देख सकेंगे लाइव

How where and when to watch 98th Academy Awards: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स को कहां, कब और कैसे देख सकते हैं. इस समारोह का आयोजन कल यानी 15 मार्च, 2026 को किया जाना है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 15, 2026 8:18 AM IST

OSCAR 2026 में प्रेजेंटर बनकर धूम मचाएंगी बॉलीवुड की 'देसीगर्ल' प्रियंका चोपड़ा, जानें कब, कैसे और कहां देख सकेंगे लाइव
कैसे देखें ऑस्कर 2026?

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स (Oscar 2026) का आयोजन कल यानी 15 मार्च, 2026 को किया जाना है. ऐसे में बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों ने अपनी कमर कस ली है. इस समारोह ही वजह से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बीते दिन से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले ही प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ प्री ऑस्कर डिर पार्टी में पहुंची थीं, जिसे लग्जरी ब्रैंड डियॉर ने आयोजित किया था. इस दौरान प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड सितारों के साथ पोज देती नजर आईं. इस लिस्ट में एक नाम हैरी पॉटर स्टार एम्मा वॉटसन का भी है. आपको बता दें कि इस बार ऑस्कर 2026 को प्रियंका चोपड़ा रिप्रजेंट करने वाली हैं. ये खबर सामने आने के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा के फैंस के बीच हंगामा मचा हुआ है. ऐसे में हर कोई ऑस्कर 2026 देखने की प्लानिंग कर रहा है. अगर आप भी प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर में देखने का विचार कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आप ऑस्कर 2026 को कहां, कैसे और कब देख सकते हैं.

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प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट पर फैंस ने किया रिएक्ट

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके खुलासा किया है कि उनके लिए ऑस्कर 2026 बेहद खास होने वाला है. इस दौरान हमारी देसी गर्ल को विल अर्नेट, पॉल मेस्कल, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐनी हैथवे और ग्वेवेथ पाल्ट्रो जैसे सितारों का साथ मिलने वाला है. ऑस्कर अवॉर्ड 2026 का आयोजन आज यानी 15 मार्च को होने वाला है. हालांकि इंडिया में ये शो 16 मार्च यानी सोमवार में देखा जा सकेगा. आप सुबह साढ़े चार बजे से ये शो लाइव देख पाएंगे. ऑस्कर 2026 का आयोजन लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाना है. ऑस्कर देखने के लिए आपको अमेरिक चैनल ABC चलाना होगा. इसके अलावा ये इवेंट Hulu पर भी स्ट्रीम होगा. इंडिया में आप जियो हॉटस्टार और स्टार मूवीज के जरिए ऑस्कर 2026 का मजा ले सकते हैं.

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ऑस्कर 2026 में इस फिल्म ने मचा रखा है बवाल

ऑस्कर 2026 के लिए बहुत सी फिल्मों पर दांव लगाया गया है. हालांकि इस समय हर किसी की नजर रायन कूगलर की 'सिनर्स' पर है. इस फिल्म को ऑस्कर में करीब 16 नॉमिनेशन्स मिले हैं. ऑस्कर के इतिहास में इतने सारे नॉमिनेशन्स लेकर फिल्म 'सिनर्स' ने बवाल काट दिया है. इससे पहले 'टाइटैनिक' और 'ला ला लैंड' जैसी फिल्मों ने ऑस्कर में 14 नामांकन मिले थे. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्कर 2026 में इस फिल्म का क्या हाल होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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