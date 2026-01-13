7 मिनट 11 सेकंड और 6 मिनट 39 सेकंड के वीडियो के पीछे छिपी है बड़ी साजिश, इन लिंक्स पर क्लिक......

Private Viral Video Conspiracy: सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से प्राइवेट वायरल वीडियो की भरमार आ गई है. इन वीडियोज के जरिए लोगों को निशाना भी बनाया जा रहा है.

इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों प्राइवेट वीडियो की बाढ़ आई है. सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है. साल 2026 के शुरुआती कुछ दिनों में 'मैरी उमर का 7 मिनट 11 सेकंड का वीडियो' (7 Minute 11 Second Video) और 'फतिमा जटोई के 6 मिनट 39 सेकंड का वीडियो' (6 Minute 39 Second Video) चर्चा में आए हैं. लोग इन वीडियोज को तेजी से खोज रहे हैं. लेकिन इसी बीच साइबर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है इन वीडियो को खोज रहे लोगों को लिंक्स पर क्लिक करना खतरे से खाली नहीं है. दरअसल, इन वायरल वीडियो के ट्रेंड के नाम 'डिजिटल हनी ट्रैप' में फंसाने का नया तरीका है.

'डिजिटल हनी ट्रैप' का शिकार बनाने की चाल

7 मिनट 11 सेकंड और 6 मिनट 39 सेकंड के वीडियो का पाकिस्तान से कनेक्शन है. चिंता इस बात है कि भारतीय यूजर्स की पर्सनल जानकारी चुराने के लिए खास तरह की चाल है. इस तरह से पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारतीय यूजर्स को निशाना बनाने का तरीका है. साइबर की दुनिया में अपराध करने वाले लोग खास तरह के टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे- 7 मिनट 11 सेकंड का वीडियो और 6 मिनट 39 सेकंड का वीडियो. इस तरह के वीडियो को खोजने के चक्कर में 'डिजिटल हनी ट्रैप' का शिकार हो सकते हैं. इस तरह से साइबर एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि इस तरह वायरल वीडियो के लिंक्स को ओपन ना करें. गौरतलब है कि इससे पहले भी साइबर एक्सपर्ट चेताया था कि डिजिटल फ्रॉड करने वालों ने इन वायरल वीडियोज के नाम पर फर्जी लिंक बनाकर लोगों को पर्सनल डिटेल चुराने का खेल तैयार किया.

उमैर और फातिमा के वीडियो वायरल!

बताते चलें कि जनवरी के पहले सप्ताह में उमैर नाम के पाकिस्तानी शख्स का एक महिला का साथ का प्राइवेट वीडियो चर्चा में आया जो 7 मिनट 11 सेकंड का था. इस वीडियो के आते ही हंगामा मच गया था. इसके कुछ दिन बाद फातिम जटोई का 6 मिनट 39 सेकंड का प्राइवेट वीडियो सुर्खियों में आ गया. हालांकि, इस वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये सच है तो कुछ लोगों का मानना है कि इसे एआई से बनाया गया है. वहीं, फातिमा जटोई का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कह रही है कि ये वीडियो फर्जी है और उसे बदनाम किया जा रहा है. गौरतलब है कि साल 2025 के आखिर में भारत में भी कई प्राइवेट वीडियो वायरल हुए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

