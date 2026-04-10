मेरी शादी हो गई... करण औजला के गानों पर झूम-झूमकर नाचीं PAK एक्ट्रेस हानिया आमिर, यूपी बिहार लूटने की है तैयारी

Pakistani actress Hania Aamir Viral Video: हानिया आमिर (Hania Aamir) पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि इंडिया में बहुत मशहूर हैं. लोग हानिया आमिर को इंडिया में बहुत प्यार करते हैं. हाल ये है कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगने के बाद भी हानिया आमिर लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं. आए दिन हानिया आमिर की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर हंगामा मचाती रहती हैं. इस समय भी लोग सोशल मीडिया पर हानिया आमिर के बारे में ही बात कर रहे हैं. दरअसल, हानिया आमिर की कुछ वीडियोज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. इन वीडियोज में हानिया आमिर बॉलीवुड के गानों पर झूमती नजर आईं. कुछ समय पहले ही हानिया आमिर पाकिस्तान के जाने-माने स्टाइलिस्ट आरिंदा तुल नूर की शादी में पहुंची थीं. यहां पर आते ही हानिया आमिर ने पहले तो मेहंदी लगवाई. जिसके बाद हानिया आमिर ने संगीत सेरेमनी में बवाल मचाया. इस दौरान हानिया आमिर, शिल्पा शेट्टी के गाने मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने... पर खूब ठुमके गाए.
करण औजला के गानों पर थिरकीं हानिया आमिर
अपनी सहेलियों के साथ हानिया आमिर करण औजला के गानों पर भी डांस करती दिखीं. इस दौरान हानिया आमिर के चेहरे का नूर देखते ही बन रहा है. ब्लैक कलर के आउटफिट में हानिया आमिर कमाल लग रही हैं. यही वजह है कि लोग हानिया आमिर की इन वीडियोज से नजर नहीं हटा पा रहे हैं. इस समय हानिया आमिर की ये वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि हानिया आमिर की इस फ्लोलेस स्किन का आखिर राज क्या है. हानिया आमिर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बैन होने के बाद भी बॉलीवुड का उनका प्यार कम नहीं होने वाला है. वहीं फैंस भी हानिया आमिर की खूब तारीफ कर रहे हैं.
Hania Aamir lighting up the dance floor at stylist Aarinda Tul Noor’s wedding . bringing pure joy, energy, and unforgettable vibes to the celebration. A true desi wedding moment! #HaniaAamir #AarindaTulNoor #DesiWedding #DanceVibes #CelebrityMoments #TrendingNow #FYP pic.twitter.com/QIvUA29a07Also Read
— Azaad Media Academy (@AzaadAcademy) April 8, 2026
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Ek shadi ke liye sikhi hui steps dusri shadi me use kar li ?? no practice is going to be wasted??#HaniaAamir pic.twitter.com/vlbFdSUfuq
— ? (@Lailahulaila) April 8, 2026
हानिया आमिर ने किया ये ऐलान
सोशल मीडिया पर हानिया आमिर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. हल्दी की रस्म के इस वीडियो में हानिया आमिर मस्ती करती नजर आ रही हैं. पहले तो हानिया आमिर ने गले में माला डाली. जिसके बाद हानिया आमिर ने सिर पर दुपट्टा रख लिया. अब हानिया आमिर बार बार चिल्लाती नजर आईं कि मेरी तो शादी हो गई है. इस दौरान हानिया आमिर बन्नो री बन्नो मेरी चली ससुराल गाने पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया. अब लोगों को लग रहा है कि हानिया आमिर अपनी शादी करने के लिए मरी जा रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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