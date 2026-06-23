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कौन है वो पाकिस्तानी अदाकारा? जिसका बर्थडे मनाने लंदन पहुंची Sara Ali Khan और Sharmila Tagore

Pakistani Actress Who celebrates her birthday with Sara Ali Khan Sharmila Tagore: सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी अदाकारा ने हंगामा मचा रखा है. हाल ही में इस हसीना ने अपना जन्मदिन मनाया है. इस हसीना के जन्मदिन में शर्मिला टैगोर और सारा अली खान रंग जमाती नजर आईं. चलिए जानते हैं कि ये अदाकारा कौन है?

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By: Shivani Duksh | Published: June 23, 2026 8:15 AM IST
कौन है वो पाकिस्तानी अदाकारा? जिसका बर्थडे मनाने लंदन पहुंची Sara Ali Khan और Sharmila Tagore

कौन है वो पाकिस्तानी अदाकारा? जिसका बर्थडे मनाने लंदन पहुंची Sara Ali Khan और Sharmila Tagore

Pakistani Actress Who celebrates her birthday with Sara Ali Khan Sharmila Tagore: इंडिया ने भले ही पाकिस्तानी सितारों को बॉलीवुड में बैन कर रखा है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग अब भी कम नहीं हुई है. बहुत से पाकिस्तानी सितारे आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. इस समय भी पाकिस्तान की एक हसीना ने सोशल मीडिया को हिलाकर रखा हुआ है. ये पाकिस्तानी अदाकारा लंदन में अपना जन्मदिन मनाने पहुंची थीं. इस दौरान शर्मिला टैगोर और सारा अली खान इस हसीना के साथ पार्टी करती नजर आईं. अब इस हसीना की तस्वीरों और वीडियोज ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. आपको बता दें कि हसीना कोई और नहीं बल्कि कुब्रा खान हैं जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हैं. कुब्रा खान ने 16 जून को अपना 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. वहीं सारा अली खान इस समय अपनी दादी शर्मिला टैगोर के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं.

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कुब्रा खान का जन्मदिन बना खास

कुब्रा की शर्मिला टैगोर और सारा अली खान से मुलाकात हो गई. फिर क्या था शर्मिला टैगोर और सारा अली खान ने बड़ी ही शान से लंदन में कुब्रा का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. वायरल वीडियो में शर्मिला टैगोर और सारा अली खान, कुब्रा के साथ लंदन के एक रेस्त्रां में बैठी दिख रही हैं. वायरल वीडियो में इन तीनों हसीनाओं के साथ एक शख्स भी दिख रहा है. केक कटिंग के दौरान सब लोग कुब्रा के लिए ताली बजाते दिखे. जिसके बाद शर्मिला टैगोर ने अपने हाथ से कुब्रा खान को केक खिलाया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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