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पाकिस्तानी मीडिया को दिखाई दबंगई.... पैपराजी पर कहर बनकर बरसा माहिरा खान का बॉडीगार्ड, हाथापाई करने को हुआ उतारू

Pakistani actress Mahira Khan bodyguad fight with media: पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. इस वीडियो में माहिरा खान का बॉडीगार्ड पाकिस्तानी मीडिया की हालत खराब करता नजर आ रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 27, 2026 10:31 AM IST

पाकिस्तानी मीडिया को दिखाई दबंगई.... पैपराजी पर कहर बनकर बरसा माहिरा खान का बॉडीगार्ड, हाथापाई करने को हुआ उतारू
Mahira Khan Viral Video

Pakistani actress Mahira Khan bodyguard fight with media: भले ही इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कितने भी खराब हों, लेकिन माहिरा खान के फैंस की यहां कोई कमी नहीं है. बैन लगने के बाद भी माहिरा खान किसी न किसी कारण के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं. इस समय भी माहिरा खान लाइमलाइट में बनी हुई हैं. इस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बॉडीगार्ड मीडिया के साथ हाथापाई करता नजर आ रहा है. माहिरा खान का ये वीडियो एक इवेंट का है. इस इवेंट में माहिरा खान पूरे तामझाम के साथ पहुंची थीं. आते ही लोगों और मीडिया ने माहिरा खान को चारों तरफ से घेर लिया. जैसे ही मीडिया ने माहिरा खान के फोटोज लेने की कोशिश की, वैसे ही उनका बॉडीगार्ड बीच में आ गया. इस आदमी ने आते ही मीडिया को दूर करने की कोशिश की. गुस्से में एक मीडिया पर्सन ने इस बॉडीगार्ड को धक्का दिया. जिसके बाद ये बॉडगार्ड भड़क गया. ये बॉडीगार्ड मीडिया वाले पर चिल्लाने लगा और धक्का देने लगा.

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माहिरा खान का वीडियो हो रहा वायरल

हाल ये हो गया कि इस इवेंट में अचानक ही हंगामा मचने लगा. शोर मचते ही माहिरा खान को बीच में उतरना पड़ा. माहिरा खान के कहने पर उनका बॉडीगार्ड थोड़ा शांत हुआ. अब माहिरा खान का ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. फैंस कह रहे हैं कि माहिरा खान ने सही समय पर आकर अपने बॉडीगार्ड को रोक लिया वरना पता नहीं वो मीडिया का क्या हाल करता. गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही माहिरा खान फैंस की छेड़खानी का शिकार हो गई थीं. कुछ समय पहले ही माहिरा खान अपनी फिल्म 'लव गुरु' के प्रमोशन के लिए लंदन गई थीं. यहां पर भीड़ ने उनकी हालत खराब कर दी थी. उस समय भी बॉडीगार्ड्स ने माहिरा खान को बचाया था.

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जब माहिरा खान की भीड़ ने की हालत खराब

भीड़ को देखकर माहिरा खान बुरी तरह से डर गई थीं. लगता है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ही माहिरा खान ने ऐसे तगड़े बॉडीगार्ड अपने आसपास रखे हैं जो किसी की भी हालत खराब करने में देर नहीं लगाएंगे. हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है माहिरा खान का ये नया वीडियो पाकिस्तान का है या फिर कहीं और का. वैसे देखा जाए तो मीडिया का ये शख्स देखने में पाकिस्तानी ही लग रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Entertainment News Mahira Khan Pakistani Actress Viral Video