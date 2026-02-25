दुनिया के सामने फिर कटी पाकिस्तान की नाक, इमरान खान की बहन के नाले में गिरने का वीडियो हुआ वायरल...

पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त अपने सबसे काले दौर से गुजर रही है, लेकिन हाल ही में रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर जो मंजर दिखा, उसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी बहन नूरीन नाइजी के साथ हुए एक हादसे के वीडियो ने इस वक्त इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला जिसने पाकिस्तान की नाक कटवा दी है.
अदियाला जेल के बाहर हादसा
इमरान खान इस समय जेल में हैं और उनकी बहनें लगातार उनसे मिलने और उनकी सेहत का हाल जानने अदियाला जेल पहुंच रही हैं. इसी क्रम में नूरीन नाइजी अपने भाई से मुलाकात कर बाहर निकली थीं. बताया जा रहा है कि नूरीन नमाज अदा करने के लिए जा रही थीं. जेल के बाहर रास्ते की हालत इतनी जर्जर थी कि वहां एक खुला नाला बह रहा था. नूरीन ने एक हेल्पर के साथ उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे गंदे नाले में जा गिरीं. वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया. देखते ही देखते यह वीडियो ग्लोबल लेवल पर वायरल हो गया. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बहन एक सुरक्षित रास्ते की हकदार नहीं है, वहां आम जनता का क्या हाल होगा?
अलीमा खान के गंभीर आरोप
इस हादसे के बाद इमरान खान की दूसरी बहन अलीमा खान ने मोर्चा खोल दिया है. उनका दावा है कि यह महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासन की सोची-समझी साजिश है. अलीमा खान का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें सही और साफ रास्ते से जाने से रोका, जिसके कारण नूरीन को खराब रास्ते और नाले का सहारा लेना पड़ा. अलीमा खान ने इमरान खान के इलाज को लेकर भी सनसनीखेज दावे किए हैं. उन्होंने कहा कि इमरान की आंखों की रोशनी केवल 15 प्रतिशत बची है.
रात के अंधेरे में हो रहा इलाज
इमरान खान की हेल्थ को लेकर अलीमा खान ने शाहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर की सेना पर कड़े सवाल दागे हैं. अलीमा का आरोप है कि जेल प्रशासन इमरान का इलाज रात के अंधेरे में क्यों कर रहा है? उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नीयत साफ है, तो इमरान की आंखों में दूसरा इंजेक्शन अकेले में और छिपाकर क्यों लगाया गया? पीटीआई समर्थकों का कहना है कि पूर्व पीएम को जेल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वे राजनीति से पूरी तरह बाहर हो जाएं.
बेइज्जती और सरकार की चुप्पी
इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां के विकास के दावों की पोल खुल गई है. इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर चल रही है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश की जेलों के बाहर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तक ठीक नहीं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
