पाकिस्तानी गैंगस्टर के निशाने पर प्रोड्यूसर अमित जानी, 'काला हिरण' विवाद में मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम

फिल्म 'काला हिरण' के प्रोड्यूसर अमित जानी को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के भाई से 24 घंटे के भीतर फिल्म बंद करने की जानलेवा धमकी मिली है. सुरक्षा के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है.

गैंगस्टर के निशाने पर अमित जानी

बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों फिल्म 'काला हिरण' को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है. फिल्म के निर्माण से शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा और अंडरवर्ल्ड की धमकियों तक जा पहुंचा है. फिल्म के निर्माता अमित जानी को एक बार फिर अपनी जान का खतरा सताने लगा है. इस बार उन्हें किसी स्थानीय अपराधी से नहीं, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान से सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है. आरोप है कि पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के भाई ने अमित जानी को एक खौफनाक वॉइस नोट भेजा है. इस ऑडियो संदेश में बेहद आक्रामक लहजे में फिल्म 'काला हिरण' के प्रोडक्शन को तुरंत रोकने की चेतावनी दी गई है.

प्रोड्यूसर को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम

गैंगस्टर के भाई ने प्रोड्यूसर को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है. धमकी में साफ लफ्जों में कहा गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर फिल्म का काम बंद नहीं किया गया, तो अमित जानी और उनके पूरे परिवार को इसके बेहद गंभीर और भयानक परिणाम भुगतने होंगे. जान से मारने की इस सीधी धमकी ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है.

अमित जानी का एक्शन

इस अचानक मिली गंभीर धमकी के बाद निर्माता अमित जानी ने अपनी और अपने परिवार की जान को आसन्न खतरा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक आपातकालीन पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनकी और उनके परिजनों की सुरक्षा को तत्काल बढ़ाया जाए. इसके साथ ही अमित जानी ने दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और धमकी देने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

'काला हिरण' पर कानूनी जंग जारी

गौरतलब है कि यह फिल्म कानूनी पेचीदगियों के कारण भी सुर्खियों में है. बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इस फिल्म के टाइटल और इसकी कहानी के विरोध में अदालत का दरवाजा खटखटाया है. सलमान खान ने कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है. अदालत इस पूरे मामले की गहनता से समीक्षा कर रही है. वहीं दूसरी तरफ, फिल्म के मेकर्स ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि अभी तक फिल्म का केवल एक शुरुआती टीजर ही सार्वजनिक किया गया है. मेकर्स ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही सलमान खान द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपना आधिकारिक और विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.