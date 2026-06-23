खून से लथपथ भाई को देखने अस्पताल पहुंचे पंकज त्रिपाठी, कुल्हाड़ी के वार से दहल गया था परिवार, अब कैसी है हालत?

बाॅलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें पटना रेफर किया गया. भाई पर हमले की खबर मिलते ही पंकज त्रिपाठी तुरंत पटना पहुंचे.

अस्पताल पहुंचे पंकज त्रिपाठी

बॉलीवुड के दिग्गज और जमीन से जुड़े अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है. रविवार की शाम पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई, बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कुछ बदमाशों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. इस खौफनाक हमले में वह बुरी तरह जख्मी हो गए. जैसे ही इस हादसे की खबर पंकज त्रिपाठी को मिली, वह मुंबई के सारे काम-काज छोड़कर तुरंत बिहार के लिए रवाना हो गए और अब पटना पहुंच चुके हैं.

कुल्हाड़ी से किए गए कई वार

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई बार वार किए. हमला इतना तेज था कि वह गंभीर रुप से घायल हो गए. वारदात के तुरंत बाद आस-पास के लोगों और परिवार ने उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज तो किया, लेकिन गहरे जख्म होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत पटना रेफर कर दिया.

पटना पहुंचे पंकज त्रिपाठी

पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड की ग्लैमर दुनिया में रहते हों, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने गांव और परिवार के लिए धड़कता है. भाई पर हुए इस हमले की बात सुनते ही वह अंदर से हिल गए और बेहद चिंतित हो गए. रिपोर्ट के अनुसार, पंकज पटना के अस्पताल पहुंच चुके हैं. इस संकट की घड़ी में वह अपने बड़े भाई और पूरे परिवार को साथ हैं.

अब कैसी है तबीयत?

इस पूरे हादसे के बीच सबसे राहत देने वाली बात यह है कि बिजेंद्र नाथ तिवारी की सेहत में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. पटना के अस्पताल में डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम चौबीसों घंटे उनकी निगरानी कर रही है. डॉक्टरों और परिवार के सदस्यों के मुताबिक, फिलहाल वह पूरी तरह खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.

बड़े पर्दे पर दिखेगा भौकाल

अगर पंकज त्रिपाठी के काम की बात करें, तो फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है. पंकज त्रिपाठी जल्द ही बड़े पर्दे पर अपनी सबसे मशहूर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की कहानी को फिल्म के रूप में लेकर आ रहे हैं. मीडिया गलियारों में चल रही चर्चाओं की मानें, तो 'मिर्जापुर' पर आधारित यह फिल्म इसी साल सितंबर तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.