google-preferred

Payal Gaming Viral Video: Alliance खत्म होते ही वायरल हुआ पायल गेमिंग का ये वीडियो, अंदाज देखकर भूल जाएंगे पुराना डीपफेक

Payal Gaming Viral Video: इंडिया की पॉपुलर यूट्यूबर पायल गेमिंग हाल ही में प्राइम के रिएलिटी शो एलायंस में नजर आई थीं. इसी बीच पायल गेमिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: August 7, 2026 8:56 AM IST
Payal Gaming Viral Video: Alliance खत्म होते ही वायरल हुआ पायल गेमिंग का ये वीडियो, अंदाज देखकर भूल जाएंगे पुराना डीपफेक

Payal Gaming Viral Video: जानी-मानी यूट्यूबर पायल गेमिंग (Payal Gaming) इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने अमेजॉन प्राइम के रिएलिटी शो एलायंस में धमाल मचाया था. इस शो में पायल गेमिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. बीते दिन ही द अलायंस के विनर के नाम का ऐलान किया गया है. मिनी माथुर ने इस शो की ट्रॉफी हासिल कर ली है, इसी बीच पायल गेमिंग ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. बीती रात ही मिनी माथुर ने अपनी जीत की खुशी में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था. इस पार्टी में एलायंस के सभी सितारे नजर आए थे. इस लिस्ट में एक नाम पायल गेमिंग का भी है. पायल गेमिंग ने इस पार्टी में बड़ी ही ग्लैमरस एंट्री मारी. इस दौरान पायल गेमिंग डिजाइनर आउटफिट में नजर आईं. आते ही पायल गेमिंग ने कैमरे के आगे जमकर पोज दिए. इस दौरान पायल गेमिंग अपने दोस्तों से भी टकरा गए.

पायल गेमिंग ने किसके साथ जमाया रंग

अब पायल गेमिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पायल गेमिंग अपने दोस्त अगू स्टेनली के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. पायल गेमिंग और अगू स्टेनली ने इस दौरान खूब धमाल मचाया, पायल गेमिंग के पीछे खड़े होकर अगू स्टेनली ने तरह तरह के मुंह बनाए. अब लोगों को भी अगू स्टेनली की ये हरकतें पसंद आ रही हैं. इसके अलावा पायल गेमिंग ने मिनी माथुर, डेजी शाह और शो के बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी रंग जमाया. फैंस का कहना है कि अब पायल गेमिंग बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही हैं.

पायल गेमिंग का वायरल हो चुका है डीपफेक

आपको बता दें कि साल के पहले ही महीने में पायल गेमिंग का एक डीपफेक बहुत वायरल हुआ था. इस डीपफेक की वजह से ही पायल गेमिंग रातों-रात फेमस हो गई थीं. लोग पायल गेमिंग के इस फेक वीडियो पर क्लिक करने लगे थे. पायल गेमिंग के वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. नाम बदनाम होने के बाद पायल गेमिंग ने साइबर क्राइम की तरफ रुख किया था. साइबर क्राइम में जाकर पायल गेमिंग ने एफआईआर दर्ज करवाई. जिसके बाद पायल गेमिंग के इस वीडियो के खिलाफ एक्शन लिया गया था. इस वीडियो की वजह से ही पायल गेमिंग को अलायंस में आने का मौका मिला था, इस दौरान पायल गेमिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इस शो में पायल गेमिंग ने अपने इस डीपफेक के बारे में खुलकर बात की थी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जज बनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी अभिरा, परिवार की नाक कटवाएगी मायरा

Next Story

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जज बनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी अभिरा, परिवार की नाक कटवाएगी मायरा