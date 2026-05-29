PM मोदी ने सुनाया Ram Charan को पश्चिम बंगाल को वो पुराना किस्सा, Peddi को लेकर पूछा ये सवाल

Peddi Ram Charan on meeting with PM Narendra Modi: सोशल मीडिया पर साउथ सुपरस्टार राम चरण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राम चरण प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं.

PM मोदी ने सुनाया Ram Charan को पश्चिम बंगाल को वो पुराना किस्सा, Peddi को लेकर पूछा ये सवाल

Peddi Ram Charan on meeting with PM Narendra Modi: जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के रिलीज होने में अब बेहद कम समय बचा है. ऐसे में राम चरण और जाह्नवी कपूर ने मिलकर अपनी फिल्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया है. कुछ समय पहले ही राम चरण और जाह्नवी कपूर अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे थे. दिल्ली आते ही राम चरण और जाह्नवी कपूर ने एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. इतना ही नहीं राम चरण और जाह्नवी कपूर तो पीएम मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर भी जा पहुंचे. इसी बीच राम चरण ने बताया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही. इतना ही नहीं राम चरण ने पीएम मोदी से साथ हुई बातचीत के बारे में भी खुलकर बात की. इस दौरान राम चरण ने पश्चिम बंगाल का एक किस्सा भी फैंस को सुनाया, जिसका जिक्र मोदी ने किया था. अब राम चरण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है राम चरण का बयान

जाह्नवी कपूर के कोस्टार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि फिल्म पेद्दी की क्या खासियत है. मैंने पीएम को बताया कि फिल्म पेद्दी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करती है. गांव को इंपावर करना है... बस यही कहानी का कॉन्सेप्ट है. ये बात सुकर पीएम ने कहा, राम मैं तुमको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं. एक बार मैं पश्चिम बंगाल में कैंपेन चला रहा था. यहां पर मैंने पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव के कुछ लोगों को देखा. ये लोग ऊपर जर्सी और नीचे लंगोट पहने हुए थे.

फुटबॉल हब बन चुका है ये गांव

आगे मोदी जी ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहां से हैं? मुझे बताया गया कि ये लोग पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव से हैं. आज से करीब 40-50 साल पहले मिस्टर मोहम्मद वहां से निकलकर आए थे. उन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेला था. आज के समय में इस गांव से करीब 85 लोग फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं. अब राम चरण का ये वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. ये बया देकर राम चरण ने एक बात तो साफ कर दी है कि इस बार वो तगड़े मैसेज के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतरे वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…