Janhvi Kapoor की सिक्योरिटी में हुई चूक, Peddi के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से वायरल हुआ ये वीडियो

Janhvi Kapoor Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनकी सुरक्षा में चूक हुई है. दरअसल, वह फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं और वहां ये घटना हुई है.

जाह्नवी कपूर की सिक्योरिटी में चूक हो गई.

हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की अपकमिंग साउथ मूवी 'पेड्डी' (Peddi) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में साउथ स्टार राम चरण (Ram Charan) लीड रोल में नजर आने वाले हैं. राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर के लिए लॉन्च इवेंट रखा गया था. इस इवेंट के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. अब जाह्नवी कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि इवेंट के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई है. इसके बाद एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड एक्टिव हुए हैं.

जाह्नवी कपूर के पास पहुंच गया फैन

राम चरण और जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे. दोनों स्टार्स पर लोगों की निगाहें टिक गईं. वहीं, जाह्नवी कपूर जबरदस्त ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर मेकअप और हेयरस्टाइल सब ने फैंस का दिल जीत लिया. फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि लोग हैरान रह गए. दरअसल, जाह्नवी कपूर जब स्टेज पर थीं तभी अचानक एक फैन उनके पास पहुंच गया और सेल्फी लेने लगा. जब सिक्योरिटी टीम ने ये देखा तो उसे वहां से हटाया. दिलचस्प बात ये है कि जब फैन उनके पहुंचा तो तब जाह्नवी कपूर ने उसे निराश नहीं किया और सेल्फी लेने दी. एक्ट्रेस के साथ हुई घटना का वीडियो 'बॉलीवुड हंगामा' ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और ये वायरल हो रहा है.

फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर किया गया पसंद

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर बीते सोमवार को रिलीज किया गया है. फिल्म का ट्रेलर लोगों का ध्यान खींच रहा है. ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि फिल्म 'पेड्डी' में एक्शन, रोमांस, इमोशन सबकुछ देखने को मिलने वाला है. इस फिल्म के लीड एक्टर राम चरण क्रिकेटर, पहलवान और रेसर के रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर का ग्लैमरस अंदाज भी देखने को मिलने वाला है. फिल्म 'पेड्डी' के डायरेक्शन के जिम्मेदारी बुच्ची बाबू सना के पास थी और इसमें स्टार्स की बात की जाए तो राम चरण और जाह्नवी कपूर के अलावा बोमन ईरानी, रवि किशन, दिव्येंदु, जगपति बाबू भी काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.