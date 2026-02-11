Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera की प्राइवेट वीडियो खिला सकती है आपको जेल की हवा, पहचान पर उठे सवाल

Pinay Gold Medalist Zyan Cabrera Viral Video: गोल्ड मेडलिस्ट ज्यान कैबरेरा का एक प्राइवेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करने की वजह से आपको जेल हो सकती है. चलिए जानते हैं कि आखिर ये मांजरा क्या है?

Pinay Gold Medalist Viral Video: सोशल मीडिया को पता नहीं क्या हो गया है. अचानक ही सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के प्राइवेट वीडियोज से सोशल मीडिया भर गया है. आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स की प्राइवेट वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, इस समय भी एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और गोल्ड मेडलिस्ट ज्यान कैबरेरा की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. ज्यान कैबरेरा टिकटॉक का एक जानामाना नाम है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ज्यान कैबरेरा Pinay Gold Medalist हैं. बीते कुछ समय में उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कई एथलीट अचीवमेंट्स की तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं. अब ज्यान कैबरेरा की एक वीडियो वायरल हो रही है. इस प्राइवेट वीडियो में वो एक लड़के साथ नजर आ रही हैं.

आखिर कौ हैं ज्यान कैबरेरा?

भले ही सोशल मीडिया के लोग ज्यान कैबरेरा को एथलीट बता रहे हैं लेकिन अब भी उनकी पहचान साफ नहीं हो पाई हैं. हालांकि ज्यान कैबरेरा की तस्वीरें बता रही हैं कि वो एक एथलीट हैं जो कि फिलिपींस की कहने वाली हैं. लोगों का ध्यान ज्यान कैबरेरा के ड्रमैटिक कैप्शन्स पर जा रहा है. ज्यान कैबरेरा के प्रोफाइल को देखकर पता चलता है कि उनको म्यूजिक काफी पसंद हैं. ज्यान कैबरेरा की कई वीडियोज हैं जिनमें वो लिप्सिंग करती दिख रही हैं. ज्यान कैबरेरा अपनी वीडियोज की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. हालांकि ज्यान कैबरेरा की सच्चाई अब भी लोगों को नहीं पता है. हालांकि आए दिन ज्यान कैबरेरा का बॉयफ्रेंड उनकी इंटीमेट वीडियोज शेयर करता रहता है.

ज्यान कैबरेरा की वजह से हो सकती है आपको जेल?

ज्यान कैबरेरा का वीडियो दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर एक लिंक शेयर किया जा रहा है. लिंक के साथ एथलीट और ओलंपिक हाईलाइट्स जैसे कीवर्ड अटैच किए जा रहे हैं. ज्यान कैबरेरा का वीडियो दिखाने के लालच में लोग इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं. वीडियो पर क्लिक करते ही आपको एक स्कैमर पेज पर ले जाया जाता है. ये एक तरह का डिजिटल जाल है जिसका जिक्र कैबरेरा से कोई लेना-देना नहीं है. बताया जा रहा है कि जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है उसे टिक टॉक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चुराया गया है. इस वीडियो को साइबर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यही वजह है जो इस वीडियो को क्लिक करवे वाले और शेयर करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है.

