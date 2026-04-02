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'काश इसके मरने की खबर...' प्रेग्नेंसी की खबर पर सफाई पेश करके बुरा फंसी पूनम पांडे, लोगों ने किया जीना हराम

Poonam Pandey Trolled for clearification of fake baby bump: हाल ही में पूनम पांडे ने अपना नकली बेबी बंप फ्लॉन्ट करके बवाल मचा दिया था. हाल ही में पूनम पांडे ने इस हरकत पर सफाई पेश की है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 2, 2026 7:44 AM IST

'काश इसके मरने की खबर...' प्रेग्नेंसी की खबर पर सफाई पेश करके बुरा फंसी पूनम पांडे, लोगों ने किया जीना हराम
प्रेग्नेंसी की खबर पर सफाई पेश करके बुरा फंसी पूनम पांडे

Poonam Pandey Trolled for clarification of fake baby bump: पूनम पांडे (Poonam Pandey) उन गिनीचुनी अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी हरकतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. भले ही पूनम पांडे के पास काम न हो, लेकिन वो लाइमलाइट बटोरने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं. यही वजह है कि इस समय भी हर किसी की नजर पूनम पांडे पर बनी हुई है. कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर पूनम पांडे ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में पूनम पांडे का बेबी बंप नजर आया था. पूनम पांडे का ये हाल देखकर फैंस घबरा गए थे. फैंस को लगने लगा था कि पूनम पांडे मां बनने वाली हैं. हालांकि जल्द ही पता चला कि पूनम पांडे लोगों को बेवकूफ बना रही हैं. पूनम पांडे मां नहीं बनने वाली हैं. बस अप्रैल फूल डे के मौके पर पूनम पांडे ने एक छोटा सा प्रैंक किया था. इस प्रैंक की वजह से पूनम पांडे एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गईं. वहीं लोग पूनम पांडे पर गुस्सा करते नजर आए. इसी बीच पूनम पांडे ने अपने इस प्रैंक पर चुप्पी तोड़ दी है. पूनम पांडे ने बताया है कि उन्होंने ये फेक न्यूज सोशल मीडिया पर क्यों फैलाई.

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पूनम पांडे ने फेक प्रेग्नेंसी पर किया ये कमेंट

हाल ही में पूनम पांडे को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. यहां पर पूनम पांडे ने अपनी तस्वीरों का सच फैंस को बताया. अपनी फेक प्रेग्नेंसी के बारे में बात करते हुए पूनम पांडे ने कहा, अच्छा लगा. मीडिया ने पूनम से पूछा कि ये मजाक था या फिर सच... जिसके जवाब में पूनम पांडे ने कहा, सच कैसे हो सकता है? क्या मैं आपको कहीं से प्रेग्नेंट लग रही हूं. 2 दिन पहले ही तो हम मिले थे. 2 दिन में कोई प्रेग्नेंट होता है क्या. मीडिया को तो सच पता ही था. अप्रैल फूल बनाया आपको.. फूल पसंद हैं. जिसका जवाब मिला कि हमें तो कलियां पसंद हैं. बातों ही बातों में पूनम पांडे बोली, मैंने सबको फूल बना दिया और सब बन भी गए. चारों तरफ लड़ाई चल रही है. मैंने सोचा कि चलो क्यों न कुछ अलग काम किया जाए. थोड़ा तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना...

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पूनम पांडे को कर दिया लोगों ने ट्रोल

जैसे ही पूनम पांडे का ये वीडियो सामने आया वैसे ही लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोग लिख रहे हैं कि काश पूनम पांडे की मौत की खबर सच होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते. सोशल मीडिया पर लोग पूनम पांडे का खूब मजाक बना रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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