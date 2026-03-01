ENG हिन्दी
आसमान से बरसी आग... Israel Iran की लड़ाई के बीच दुबई में फंसा ये एक्टर, फैंस को दिखाया खौफनाक मंजर

Prabhas costar stuck in Israel Iran war: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है. इजराइल और ईरान की लड़ाई में कई देश फंस चुके हैं. इसी बीच एक एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दुबई का खतरनाक मंजर दिखाया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 1, 2026 10:39 AM IST

Prabhas costar Vishnu Manchu Stuck in Israel Iran war: बीते कई महीनों से अमेरिका और इजराइल, ईरान को निशाना बना रहे हैं. ऐसे में ईरान बार-बार दुनिया को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए. बीते दिन ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर मिसाइलें दागी हैं. इस लिस्ट में एक नाम दुबई का भी है. इंडिया के बहुत से लोग इस हमलों के बीच फंस गए हैं. इस लिस्ट में एक नाम साउथ के एक एक्टर का भी है. खबर है कि साउथ का एक एक्टर दुबई में फंस गया है. इस बात की जानकारी इस एक्टर ने खुद दी है. यहां हम बात कर रहे हैं साउथ के जानेमाने एक्टर विष्णु मंचू की जो कि इस समय दुबई में अपने परिवार के साथ हैं. बीती रात ही विष्णु मंचू (Vishnu Manchu) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी. इस वीडियो में विष्णु मंचू आसमान की एक वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. दुबई के आसमान में मिसाइल तैरती नजर आ रही हैं. आसमान का ये मंजर देखकर विष्णु मंचू के होश उड़ गए. अब विष्णु मंचू का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विष्णु मंचू के फैंस उनका हाल देखकर परेशान हो गए हैं.

दुबई में फंस गए हैं ये भी सितारे

फैंस दुआ कर रहे हैं कि विष्णु मंचू जल्द से जल्द इंडिया सही सलामत वापस आ जाएं. वैसे विष्णु मंचू पहले ऐसे एक्टर नहीं हैं जो कि मिडिल ईस्ट में फंस गए हैं. विष्णु मंचू से पहले सोनल चौहान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. इसके अलावा पीवी सिंधू भी इस समय दुबई में फंसी हुई हैं. अब ये तो सबको पता है कि इंडिया के लोग दुबई को कितना पसंद करते हैं. बॉलीवुड सितारे तो अक्सर दुबई के चक्कर लगाते रहते हैं. हालांकि इस बार दुबई जाना इन सितारों को भारी पड़ गया है. इन सितारों की इस लड़ाई में जान पर बन आई है.

विष्णु मंचू ने लिखी ये बात

ये वीडियो शेयर करते हुए विष्णु मंचू ने लिखा, मैं परिवार के साथ दुबई आया हुआ हूं, यहां पर आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं. इन मिसाइलों की आवाज बहुत तेज है, जिसकी वजह से आर्या डर गया. मैं शांति की दुआ करता हूं. कोई भी बच्चा इस तरह की आवाज सुनकर बड़ा न हो. किसी बच्चे के घर से बाहर लड़ाई न हो. भला हो दुबई के सिक्योरिटी सिस्टम का जिसने सबको बचा लिया. इससे पता चलता है कि जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है. भगवान सबका भला करे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

