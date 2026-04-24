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Video: हैदराबाद में 'डार्लिंग' की री-रिलीज पर खूनी खेल! थिएटर के अंदर फैन को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल

Viral Video: प्रभास और काजल अग्रवाल की फिल्म 'डार्लिंग' को हाल ही में थिएटर्स में री-रिलीज किया गया. इसी बीच थिएटर्स से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रभास के फैन को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 24, 2026 8:22 PM IST

Video: हैदराबाद में 'डार्लिंग' की री-रिलीज पर खूनी खेल! थिएटर के अंदर फैन को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल
थिएटर वायरल वीडियो

Viral Video: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) की 16 साल पहले आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डार्लिंग' (Darling) को हाल ही में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है. सालों बाद भी इस मूवी का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसका सबूत सिनेमाघरों फैंस की उमड़ी भीड़ है. हालांकि, इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें थिएटर का स्टाफ कथित तौर पर प्रभास के फैंस की पिटाई करता दिख रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि, ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ.

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कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद?

तेलुगु वन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब हैदराबाद के एक थिएटर में एक शो के दौरान फिल्म का एक गाना तो बजाया गया, लेकिन दूसरे शो में उसे स्किप कर दिया गया. वहीं जब फैंस ने इसकी शिकायत की, तो मैनेजमेंट और उनके बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस झड़प में बदल गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो पर आ रहे ऐसे रिएक्शन्स

वहीं कुछ खबरों के मुताबिक बात तब बिगड़ी जब थिएटर मैनेजमेंट के लोगों ने कथित तौर पर एक फैन को थप्पड़ मार दिया. हालांकि, इंटरनेट पर कुछ लोगों का दावा है कि जिस शख्स की पिटाई हो रही थी, वो नशे में था. सोशल मीडिया पर थिएटर में हुए हंगामे का वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'एक प्रभास फैन ने कथित तौर पर महिला स्टाफ को बीच की उंगली दिखाई और उसे गाली दी. जैसा कि महिला ने बताया, वहीं वीडियो में दिख रहा है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई.'

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वहीं यूजर के इस दावे को गलत बताते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'यहां एक महिला का बैग फंस गया था और जब इस पर विवाद हुआ, तो मैनेजमेंट ने आकर लोगों को डंडों से पीटना शुरू कर दिया. बाहर एंटी-फैंस ये झूठ फैला रहे हैं कि उसने महिला के साथ बदतमीजी की. प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, वो मेरा दोस्त है और वो महिलाओं से बदतमीजी करने वाला इंसान नहीं है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स और रिएक्शन्स इस वीडियो पर आ रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस पूरी घटना को लेकर थिएटर की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

'डार्लिंग' हिट थी या फ्लॉप?

आपको बता दें कि, ए. करुणाकरण के डायरेक्शन में बनी 'डार्लिंग' एक तेलुगु रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी. इसमें प्रभास और काजल अग्रवाल लीड रोल में नजर आए थे और ये मूवी सुपरहिट रही थी. इसमें एक ऐसे लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने पिता की मदद के लिए प्यार का नाटक करता है, लेकिन फिर उसे सच में प्यार हो जाता है. अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री और गानों की वजह से यह फिल्म आज भी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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