स्टूडेंट प्रोटेस्ट में डंडे खाने वाले बच्चों के सपोर्ट में उतरे Prakash Raj, सरकार के जख्मों पर छिड़का नमक

Prakash Raj asks Gen-Z Parents to guide them: साउथ के जानेमाने विलेन प्रकाश राज ने एक बार फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. इस बार प्रकाश राज ने जेनजी जनरेशन के माता पिता से एक बड़ी बात कही है.

Prakash Raj Video

Prakash Raj asks Gen-Z Parents to guide them: साउथ के जानेमाने विलेन प्रकाश राज (Prakash Raj) एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ देर पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में प्रकाश राज हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटस्ट के बारे में बात करते नजर आए. प्रकाश राज ने इस वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है. साथ ही साथ प्रकाश राज ने ये धमकी भी दे डाली है कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो उनको सत्ता से उठाकर फेंक दिया जाएगा. प्रकाश राज ने अपनी वीडियो में कहा, हैलो फ्रेंड्स... ये वीडियो देश के माता-पिता के लिए है. जब बच्चे बड़ों के साथ गंदी भाषा और गाली का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको ऐसा करने से रोकते हैं. ये हमारा काम है उनको रोकने का… हम उनको सबक सिखाते हैं ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करें. हालांकि हम बच्चों पर क्रिमिनल और पुलिस केस नहीं ठोंकते हैं. हम उनको टॉर्चर नहीं करते हैं. खराब सिस्टम की वजह से बच्चे मर रहे हैं. हम ये भी नहीं देख सकते. सिस्टम पर भरोसा उठता चला जा रहा है. अब बच्चों को पीटा जा रहा है.

प्रकाश राज ने जताई नराजगी

प्रकाश राज ने आगे कहा, बच्चों को पैलेट गन मारी जा रही है. पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है. उनको ये बताइए कि दोबारा ऐसा न करें. बच्चों की गलती सुधारो. वरना ये बच्चे आपको सुधार देंगे. आप एक बच्चे को हर्ट करेंगे. बगावत दूसरे बच्चे करेंगे. उनके माता-पिता का दिल भी दुखेगा. उनके परिवार के सभी लोगों को बुरा लगेगा. अगर ये चालू रहा तो अभी तो बच्चे बात कर रहे हैं. उसके बाद पूरा समाज आपसे सवाल करेगा. आपको सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा. यही वजह है जो आपको हमारे बच्चों पर अत्याचार नहीं करना है.

प्रकाश राज ने साध रखी थी चुप्पी

बीते कुछ समय से प्रकाश राज ने स्टूटेंड प्रोटेस्ट को लेकर चुप्पी साध रखी थी. यही वजह है जो लोग पूछने लगे थे कि अब प्रकाश राज बच्चों के सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं. प्रकाश राज ने ये वीडियो शेयर करके साबित कर दिया है कि वो स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट करते हैं. प्रकाश राज का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग प्रकाश राज की तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि प्रकाश राज ने बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार को समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को कैसे डील किया जाना चाहिए.