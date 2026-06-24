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मुश्किलों में घिरे प्रकाश राज, 3 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम होने पर भड़का कोर्ट, कभी भी हो सकते हैं अरेस्ट

चार-चार वोटर लिस्ट में नाम होने के आरोप में फंसे एक्टर प्रकाश राज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. बेंगलुरु कोर्ट से तीसरा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 24, 2026 10:25 AM IST
मुश्किलों में घिरे प्रकाश राज, 3 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम होने पर भड़का कोर्ट, कभी भी हो सकते हैं अरेस्ट

मुश्किलों में घिरे प्रकाश राज

साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक बयानों के लिए मशहूर अभिनेता प्रकाश राज इस समय एक बेहद गंभीर कानूनी बवंडर में फंस चुके हैं. तीन अलग-अलग राज्यों की चार वोटर लिस्ट में नाम होने के सनसनीखेज आरोप में घिरे प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने तीसरा गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. लगातार तीन बार वारंट जारी होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है.

आखिर क्या है यह पूरा मामला?

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हैं, जब प्रकाश राज ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. साल 2023 में बेंगलुरु के एक वकील के. दिलीप कुमार ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रकाश राज का नाम नियमों को ताक पर रखकर चार अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है. शिकायत के अनुसार, उनका नाम बेंगलुरु के शांतिनगर, चेन्नई के वेलाचेरी और तेलंगाना के सेरिलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र में दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज है. भारत के चुनाव कानून के मुताबिक, कोई भी नागरिक देश में केवल एक ही जगह पर अपना वोटर रजिस्ट्रेशन रख सकता है. एक से ज्यादा जगह नाम होना कानूनी रूप से अपराध की लिस्ट में आता है.

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कोर्ट ने दिखाई सख्ती

इस मामले में अदालत शुरुआत से ही सख्त रुख अपनाए हुए है. सबसे पहले 17 फरवरी 2026 को पुलिस कमिश्नर के माध्यम से एक्टर को समन भेजा गया था, लेकिन वे अपने दिए गए पते पर नहीं मिले. इसके बाद जब अदालत को पता चला कि उन्होंने वह घर खाली कर दिया है, तो 17 मार्च 2026 को पहला गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. इसके बाद 17 अप्रैल को भी जब वे कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो दूसरा वारंट आया. अब पीठासीन अधिकारी की ट्रेनिंग से लौटने के बाद 12 जून 2026 को उनके खिलाफ तीसरा वारंट जारी किया जा चुका है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2026 को होनी तय हुई है.

प्रकाश राज का क्या है कहना?

हालांकि, इन तमाम आरोपों पर प्रकाश राज का अपना अलग दावा है. उनका कहना है कि वे केवल तमिलनाडु में ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और बाकी राज्यों की वोटर लिस्ट में उनका नाम होने की बात पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है.

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वर्कफ्रंट पर क्या चल रहा है?

तमाम विवादों के बीच प्रकाश राज फिल्मी दुनिया में लगातार एक्टिव हैं. हाल ही में वे तमिल फिल्म 'कालिदास 2' और तेलुगु में 'सीता पायनम' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. आने वाले समय में उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें हिंदी की फिल्म 'दृश्यम 3', तेलुगु की 'वाराणसी' और 'स्पिरिट' के साथ-साथ तमिल फिल्म 'जना नायगन' शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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