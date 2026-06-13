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'मैं बहक गया था...' 370 की बिरयानी विवाद के बीच प्रणीत मोरे का नया वीडियो वायरल, बयान सुनकर ठनक जाएगा माथा!

गुड़गांव के चर्चित 370 बिरयानी विवाद पर घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने आखिरकार वीडियो जारी माफी मांगी है. साइबर पुलिस की एफआईआर और महिला आयोग के समन के बीच प्रणीत ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 13, 2026 12:38 PM IST
'मैं बहक गया था...' 370 की बिरयानी विवाद के बीच प्रणीत मोरे का नया वीडियो वायरल, बयान सुनकर ठनक जाएगा माथा!

प्रणीत मोरे का नया वीडियो वायरल

गुड़गांव के कुख्यात '370 बिरयानी विवाद' को लेकर लगातार नेटिजन्स और कानून के शिकंजे में फंसे प्रणीत ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी है. चौतरफा आलोचनाओं और कानूनी कार्रवाई के दबाव के बीच प्रणीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो बयान जारी कर अपनी गंभीर गलती स्वीकार की है. उन्होंने बिना किसी बहाने के माना कि स्टेज पर उनसे जजमेंट की बड़ी चूक हुई थी और लोग उन पर जो गुस्सा निकाल रहे हैं, वे उसके हकदार हैं.

एफआईआर और महिला आयोग ने भेजा समन

यह विवाद महज सोशल मीडिया तक नहीं रहा. इसने कानूनी रूप ले लिया है. आम जनता से लेकर मशहूर सेलेब्स की प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे और शो में आए युवक हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों को समन जारी किया है. इसी कानूनी शिकंजे के बीच प्रणीत ने माफीनामा जारी करना ही बेहतर समझा है.

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प्रणीत ने क्या दी सफाई?

वीडियो में प्रणीत मोरे ने बेहद गंभीर होकर कहा, "आप सबने मेरा क्राउड वर्क वीडियो देखा होगा, जिसके लिए मुझे लगातार नफरत मिल रही है. मुझे लगता है कि यह नफरत जायज है. जब शो के दौरान वह लड़का गलत बातें बोल रहा था, तब पूरा हॉल हंस रहा था. उसी माहौल में मैं भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और मुझसे बड़ी भूल हो गई."

प्रणीत ने स्वीकार करते हुए कहा, "एक कॉमेडियन होने के नाते मेरे हाथ में माइक था और स्टेज की एक मर्यादा होती है. मैं चाहता तो उस लड़के को वहीं रोक देता या उसके खिलाफ स्टैंड लेता. लेकिन मैंने उसे अपनी घटिया बात रखने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, जिससे बात इतनी बढ़ गई. मैं उन सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है." प्रणीत ने यह भी कहा कि वे पुलिस और जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने का एक मौका दिया जाए.

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क्या है पूरा '370 बिरयानी विवाद'?

इस पूरे हंगामे की शुरुआत प्रणीत मोरे के एक लाइव स्टैंड-अप शो के दौरान हुई थी. शो में क्राउड वर्क के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक 22 साल के युवक ने अपनी डेट का एक किस्सा सुनाया. उसने बताया कि उसने एक लड़की को 370 की चिकन बिरयानी खिलाई थी, लेकिन जब लड़की ने डेट खत्म कर घर जाने की बात कही, तो उसने माइक पर बेहद आपत्तिजनक और असहमति को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया.

प्रणीत मोरे ने उस लड़के को रोकने के बजाय उसकी बात पर जोर से ठहाका लगाया, उसे पीक गुड़गांव कंटेंट बताया और इनाम के तौर पर 5000 भी दे दिए. इतना ही नहीं, प्रणीत ने इस विवादित हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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