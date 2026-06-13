'मैं बहक गया था...' 370 की बिरयानी विवाद के बीच प्रणीत मोरे का नया वीडियो वायरल, बयान सुनकर ठनक जाएगा माथा!

गुड़गांव के कुख्यात '370 बिरयानी विवाद' को लेकर लगातार नेटिजन्स और कानून के शिकंजे में फंसे प्रणीत ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी है. चौतरफा आलोचनाओं और कानूनी कार्रवाई के दबाव के बीच प्रणीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो बयान जारी कर अपनी गंभीर गलती स्वीकार की है. उन्होंने बिना किसी बहाने के माना कि स्टेज पर उनसे जजमेंट की बड़ी चूक हुई थी और लोग उन पर जो गुस्सा निकाल रहे हैं, वे उसके हकदार हैं.
यह विवाद महज सोशल मीडिया तक नहीं रहा. इसने कानूनी रूप ले लिया है. आम जनता से लेकर मशहूर सेलेब्स की प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे और शो में आए युवक हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों को समन जारी किया है. इसी कानूनी शिकंजे के बीच प्रणीत ने माफीनामा जारी करना ही बेहतर समझा है.
वीडियो में प्रणीत मोरे ने बेहद गंभीर होकर कहा, "आप सबने मेरा क्राउड वर्क वीडियो देखा होगा, जिसके लिए मुझे लगातार नफरत मिल रही है. मुझे लगता है कि यह नफरत जायज है. जब शो के दौरान वह लड़का गलत बातें बोल रहा था, तब पूरा हॉल हंस रहा था. उसी माहौल में मैं भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और मुझसे बड़ी भूल हो गई."
प्रणीत ने स्वीकार करते हुए कहा, "एक कॉमेडियन होने के नाते मेरे हाथ में माइक था और स्टेज की एक मर्यादा होती है. मैं चाहता तो उस लड़के को वहीं रोक देता या उसके खिलाफ स्टैंड लेता. लेकिन मैंने उसे अपनी घटिया बात रखने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, जिससे बात इतनी बढ़ गई. मैं उन सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है." प्रणीत ने यह भी कहा कि वे पुलिस और जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने का एक मौका दिया जाए.
View this post on Instagram
इस पूरे हंगामे की शुरुआत प्रणीत मोरे के एक लाइव स्टैंड-अप शो के दौरान हुई थी. शो में क्राउड वर्क के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक 22 साल के युवक ने अपनी डेट का एक किस्सा सुनाया. उसने बताया कि उसने एक लड़की को 370 की चिकन बिरयानी खिलाई थी, लेकिन जब लड़की ने डेट खत्म कर घर जाने की बात कही, तो उसने माइक पर बेहद आपत्तिजनक और असहमति को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया.
प्रणीत मोरे ने उस लड़के को रोकने के बजाय उसकी बात पर जोर से ठहाका लगाया, उसे पीक गुड़गांव कंटेंट बताया और इनाम के तौर पर 5000 भी दे दिए. इतना ही नहीं, प्रणीत ने इस विवादित हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.