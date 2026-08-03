बिरयानी कंट्रोवर्सी पर इमोशनल हुए प्रणित मोरे, पहले लाइव शो के दौरान रोते नजर आए मशहूर कॉमेडियन

'370 रुपये की बिरयानी' वाले वायरल विवाद के बाद जॉर्जिया में हुए अपने पहले लाइव शो में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे बुरी तरह भावुक हो गए. मंच पर रोते हुए उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया.

इमोशनल हुए प्रणित मोरे

हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक क्राउड-वर्क क्लिप को लेकर बुरी तरह विवादों में घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे का एक बेहद भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है. '370 रुपये की बिरयानी' वाले चर्चित विवाद के बाद, जॉर्जिया में हुए अपने पहले ही लाइव शो के दौरान प्रणित मंच पर ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फफक-फफक कर रो पड़े. इस मुश्किल समय में उनके फैंस ने जिस तरह से उनका साथ दिया, उसने इस पूरे वाकये को और भी ज्यादा इमोशनल बना दिया.

मंच पर रो पड़े प्रणित

वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, यह वाकया 14 जून 2026 को जॉर्जिया में हुए उनके लाइव शो का है. शो के दौरान प्रणित मोरे ने अपनी परफॉर्मेंस रोककर हाल ही में हुए उस विवाद पर खुलकर बात की, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. दर्शकों से मिलते होते हुए उन्होंने अपनी दिल की बात रखी और नम आंखों से कहा कि जब वे मंच पर आए थे, तो उनके मन में एक डर था कि पता नहीं लोग उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं. उन्होंने हाथ जोड़कर उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल दौर में भी उनका साथ नहीं छोड़ा.

फूट-फूट कर रोते हुए प्रणित ने बताया कि उन्होंने कभी भी पैसा या शोहरत कमाने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडी शुरू नहीं की थी. अपनी पिछली नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने इस कला को इसलिए अपनाया था क्योंकि इससे उन्हें और दूसरों को खुशी मिलती थी.

मां की सीख और दर्शकों का मिला साथ

अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कॉमेडियन ने अपनी मां की एक बेहद खूबसूरत बात शेयर की. उन्होंने बताया कि जब वे इस विवाद से परेशान थे, तब उनकी मां ने उन्हें समझाया था कि गलती हर इंसान से होती है, तुमने अपनी गलती मान ली और माफी मांग ली, अब तुम्हारा व्यवहार खुद सब कुछ साफ कर देगा. मां की इसी सलाह ने उन्हें दोबारा मंच पर लौटने की हिम्मत दी.

जैसे ही प्रणित अपनी बात कहते हुए भावुक हुए, वैसे ही जॉर्जिया के उस शो में मौजूद दर्शकों ने उनका हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया. भीड़ में से किसी ने 'जय महाराष्ट्र' का नारा लगाया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और 'वी लव यू' के नारों से गूंज उठा. शो के अंत में प्रणित ने सभी को शुक्रिया कहते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई शो किए हैं, लेकिन जॉर्जिया का यह शो और यहां के दर्शक उनके दिल में हमेशा के लिए अमर रहेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.