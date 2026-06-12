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370 Biryani Controversy: मेल शव के प्राइवेट पार्ट की बात करके बुरा फंसी लेडी डॉक्टर, जमाने के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

Sejal Pawar ask for apology for male corpse private parts Remark: प्रणीत मोरे के शो में 370 की बिरियानी का बयान अब भी सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. इसी बीच मेल शव के प्राइवेट पार्ट की बात करने वाली डॉक्टर के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 12, 2026 6:59 AM IST
370 Biryani Controversy: मेल शव के प्राइवेट पार्ट की बात करके बुरा फंसी लेडी डॉक्टर, जमाने के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

370 Biryani Controversy: मेल शव के प्राइवेट पार्ट की बात करके बुरा फंसी लेडी डॉक्टर

Sejal Pawar asks for an apology for the male corpse's private parts.Remark: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में धमाल मचा चुके स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे (Pranit More) इन दिनों विवादों में बने हुए हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब प्रणित मोरे के शो पर कुछ लोगों ने विवादित बयान दे डाले थे. 370 रुपए की बिरयानी का बयान देकर एक शख्स अपनी नौकरी खो बैठा. प्रणित मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. ऐसे में इस शो में नजर आईं लेडी डॉक्टर सेजल पवार भी बुरी तरह घबरा गई हैं. यही वजह है कि सेजल पवार ने बिना देर किए सामने आकर माफी मांग ली है. ये वही सेजल पवार है जिसने मेडिकल कॉलेज के शवों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक बनाया था. सेजल ने कहा था, जब हॉस्पिटल में किसी की लाश आती है, तो लोग वहां पर पता नहीं क्या क्या काटते हैं. ये बात सुनकर प्रणित मोरे ने कहा था, तू डॉक्टर है या फिर कसाई… जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, कि यहां पर साइज को लेकर बहुत मजाक बनाई जाती है. कुछ समय में ही प्रणित मोरे का ये वीडियो वायरल हो गया.

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एफआईआर होते ही निकले डॉक्टर सेजल पवार के दम

वीडियो सामने आते ही लोगों ने प्रणित मोरे के साथ साथ इस लेडी डॉक्टर को भी निशाने पर साधना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर बवाल मचते ही प्रणित मोरे समेत इस महिला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई. महिला आयोग भी प्रणित मोरे को फंसाने की पूरी तैयारी कर रही है. यही वजह है कि बिना देर किए इस महिला ने माफी मांग ली है.

सेजल पवार ने कही क्या बात?

प्रणित मोरे के शो के बारे में बात करते हुए सेजल पवार ने कहा, मैं उस वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि लोग मुझसे क्यों नाराज हैं. मैं समझती हूं कि वो टॉपिक बहुत सेन्सेटिव है. मैंने जो बयान दिया है वो नहीं दिया जाना चाहिए था. मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था. अगर किसी को मेरा बयान बुरा लगा तो मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूं. मैंने जो किया उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता. मेरी बातों को गलत समझा गया है. हालांकि इस पूरे मामले से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. अब मैं किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सोच-समझकर बोलूंगी. कई बार आपकी बात बहुत सेन्सेटिव हो सकती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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