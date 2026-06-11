बिरयानी विवाद के बीच वायरल हुआ लेडी डॉक्टर का वीडियो, मेल शव के प्राइवेट पार्ट पर कही घिनौनी बात; Video देख खौलउठा लोगों का खून!

Pranit More Show: 370 रुपए की बिरयानी विवाद के बीच प्रणित मोरे के शो का अब नया विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसें एक लेडी डॉक्टर सेजल पवार मेल शवों के प्राइवेट पार्ट्स पर घिनौने बयान देती नजर आ रही है.

प्रणित मोरे के शो का नया विवादित वीडियो वायरल

Pranit More Show Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 19' (Big Boss 19) फेम प्रणित मोरे (Pranit More) इन दिनों अपने शो में आए दर्शकों द्वारा बोले गए शब्दों को लेकर विवादों में हैं. हाल ही में 370 रुपए की बिरयानी वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई प्रणित मोरे की निंदा कर रहा है. अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि एक नया वीडियो सामने आ गया है, जिसमें एक लेडी डॉक्टर सेजल पवार मेडिकल कॉलेज के शवों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाती और उन्हें लेकर घिनौनी बात करती नजर आ रही है. जैसे ही प्रणित मोरे के शो से महिला डॉक्टर का ये वीडियो वायरल हुआ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो जमकर ट्रोल करने लगे. हालांकि, लोगों के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है.

मेल शवों को लेकर महिला डॉ. का घिनौना मजाक वायरल

प्रणित मोरे (Pranit More Show) के 'क्राउडवर्क शो' के वायरल हुए नए वीडियो में एक महिला डॉक्टर कहती नजर आ रही है कि, जब हॉस्पिटल में कोई लाश आती है, तो वो लोग क्या-क्या काटते हैं. जिसपर प्रणीत मोरे कहते हैं कि, 'तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है.' आगे कॉमेडियन जब पूछते हैं कि, 'उधर कोई जोक भी मारता है या हमेशा सब सीरियस रहते हैं?' इस पर डॉक्टर जो बात कहती है उसे सुनकर लोगों का खून खौल उठा है. वो लाशों के प्राइवेट पार्ट पर घिनौनी बात करते हुए कहती है, 'वो कहती है कि हम साइज को लेकर मजाक उड़ाते हैं.' डॉक्टर के इस बयान पर प्रणित मोरे और ज्यादा मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला डॉक्टर के बयान पर यूजर्स का रिएक्शन

इस क्पिल पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'एक महिला डॉक्टर ने कहा कि जब अस्पताल में कोई लाश आती है, तो वह और उसकी फ्रेंड्स उसके प्राइवेट पार्ट के साइज का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन इस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा है. न ही उसे नौकरी से निकाला जाएगा. क्या लड़कियां एक मरे हुए मर्द को भी इस तरह देख सकती हैं और यह सब ठीक है? हमारा समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए इतना अलग क्यों है?'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि किसी शव का मजाक उड़ाना सबसे घटिया काम है. मुझे आज भी एनाटॉमी की किताब (B.D. Chaurasia) के पहले पन्ने पर लिखी वह कविता याद है, जिसमें एक शव अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और प्रार्थना करता है कि, उसके साथ सम्मान और प्यार से पेश आया जाए.' एक अन्य ने लिखा, 'ये सेजल पवार हैं, जो MBBS की स्टूडेंट और कंटेंट क्रिएटर हैं. ये उसी 'प्रणित मोरे शो' में भी मौजूद थीं, जहां इन्होंने कहा था कि ये और इनके दोस्त लाशों के प्राइवेट पार्ट्स के साइज को लेकर मजाक करते हैं!!' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स सेजल पवार के वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

क्या है 370 रुपए की बिरयानी विवाद?

दरअसल, हाल ही में प्रणित मोरे के शो का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिमांशु जांगड़ा नाम का एक लड़का अपनी डेट का किस्सा सुना रहा था. उसने बताया कि, वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था, जहां उसने एक प्लेट चिकन बिरयानी और पानी की बोतल पर करीब 370 रुपए खर्च किए. यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसने आगे जो कहा वो बहुत ही भद्दा था. लड़के ने कहा, 'जब लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो अब तो 370 रुपए पूरे वसूल करूंगा.' हिमांशु के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उसकी जमकर थू-थू हो रही है. साथ ही शो के होस्ट प्रणित मोरे को भी लोग आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि वह इस बात पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे. वहीं, देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि प्रणित ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डिएक्टिवेट कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…