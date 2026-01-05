ENG हिन्दी
प्रेग्नेंट सीमा हैदर ने पति संग किया धमाकेदार डांस, वायरल वीडियो पर लोगों ने कहा- 'सचिन को...'

Seema Haider Dance Video: प्रेग्नेंट सीमा हैदर का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वह अपने पति सचिन मीणा के साथ धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 5, 2026 6:15 PM IST

भारत के सचिन मीणा (Sachin Meena) और पाकिस्तान की सीमा हैदर (Seema Haider) की दिलचस्प लव-स्टोरी की अक्सर चर्चा में आ जाती है. दोनों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन वीडियो में सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्यारी नोक-झोंक देखने को मिलती है. अब इस कपल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि प्रेग्नेंट सीमा हैदर बेबी बंप के साथ जमकर नाचती नजर आ रही हैं. सीमा हैदर और सचिन मीणा के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं.

सीमा हैदर और सचिन मीणा पर आए रिएक्शन

सीमा हैदर और सचिन मीणा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोमवार को एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें आप देख सकते हैं कि गाने तेरा रंग बल्ले-बल्ले पर पति-पत्नी डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ दो अन्य लोग भी डांस कर रहे हैं. इस वीडियो में प्रेग्नेंट सीमा हैदर का बेबी बंप देखा जा सकता है. इस कपल का डांस काफी पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'सचिन को मिर्गी आ गई क्या.' एक यूजर ने लिखा है, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद.' एक यूजर ने लिखा है, 'फुल एंजॉय.' एक यूजर ने लिखा है, 'सचिन बहुत अच्छा लगता है.' सीमा हैदर और सचिन मीणा अक्सर अपने फनी वीडियोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचते हैं.

सीमा हैदर और सचिन मीणा में है गहरी मोहब्बत

भारत के सचिन मीणा ऑनलाइन गेम खेलते हुए पाकिस्तान की सीमा हैदर के संपर्क में आए. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्यार में बदल गई. जहां सचिन मीणा कुंवारे थे, वहीं सीमा हैदर शादीशुदा और चार बच्चों की मां थीं. इसके बाद भी दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के लिए भारत आ गईं. इसके बाद काफी विवाद हुआ लेकिन वह भारत में रह गईं. चार बच्चों की मां भारत में सचिन मीणा के एक बच्चे की मां बनीं और इस समय वह फिर प्रेग्नेंट हैं. इस तरह से सीम हैदर का ये छठा बच्चा और सचिन मीणा का दूसरा बच्चा होगा. ये कपल आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में बना रहता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
