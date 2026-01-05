प्रेग्नेंट सीमा हैदर ने पति संग किया धमाकेदार डांस, वायरल वीडियो पर लोगों ने कहा- 'सचिन को...&#...

भारत के सचिन मीणा (Sachin Meena) और पाकिस्तान की सीमा हैदर (Seema Haider) की दिलचस्प लव-स्टोरी की अक्सर चर्चा में आ जाती है. दोनों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन वीडियो में सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्यारी नोक-झोंक देखने को मिलती है. अब इस कपल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि प्रेग्नेंट सीमा हैदर बेबी बंप के साथ जमकर नाचती नजर आ रही हैं. सीमा हैदर और सचिन मीणा के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं.
सीमा हैदर और सचिन मीणा पर आए रिएक्शन
सीमा हैदर और सचिन मीणा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोमवार को एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें आप देख सकते हैं कि गाने तेरा रंग बल्ले-बल्ले पर पति-पत्नी डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ दो अन्य लोग भी डांस कर रहे हैं. इस वीडियो में प्रेग्नेंट सीमा हैदर का बेबी बंप देखा जा सकता है. इस कपल का डांस काफी पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'सचिन को मिर्गी आ गई क्या.' एक यूजर ने लिखा है, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद.' एक यूजर ने लिखा है, 'फुल एंजॉय.' एक यूजर ने लिखा है, 'सचिन बहुत अच्छा लगता है.' सीमा हैदर और सचिन मीणा अक्सर अपने फनी वीडियोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचते हैं.
सीमा हैदर और सचिन मीणा में है गहरी मोहब्बत
भारत के सचिन मीणा ऑनलाइन गेम खेलते हुए पाकिस्तान की सीमा हैदर के संपर्क में आए. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्यार में बदल गई. जहां सचिन मीणा कुंवारे थे, वहीं सीमा हैदर शादीशुदा और चार बच्चों की मां थीं. इसके बाद भी दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के लिए भारत आ गईं. इसके बाद काफी विवाद हुआ लेकिन वह भारत में रह गईं. चार बच्चों की मां भारत में सचिन मीणा के एक बच्चे की मां बनीं और इस समय वह फिर प्रेग्नेंट हैं. इस तरह से सीम हैदर का ये छठा बच्चा और सचिन मीणा का दूसरा बच्चा होगा. ये कपल आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में बना रहता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
