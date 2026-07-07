पेरिस फैशन वीक में छा गए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, फैशन शो में कपल ने बिखेरा जलवा, देखें Video

पेरिस फैशन वीक में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने अपनी शानदार एंट्री से सबका दिल जीत लिया. डायर के शो में प्रियंका का स्टनिंग ऑरेंज लुक और निक का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

प्रियंका चोपड़ा ने बिखेरा जलवा

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास जब भी कहीं साथ निकलते हैं, तो लाइमलाइट लूट ही लेते हैं. सोमवार को पेरिस में चल रहे 'हॉट कुटूर वीक' के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यह स्टार कपल मशहूर लग्जरी ब्रांड 'डायर' के फैशन शो में एक-दूसरे का हाथ थामे हुए पहुंचा. दोनों की फोटो और वीडियो इस समय इंटरनेट पर छाए हुए हैं और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

प्रियंका का ग्लैमरस अवतार

प्रियंका चोपड़ा इस समय पेरिस में 2026-2027' एडिशन के लिए मौजूद हैं, जो 6 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाला है. डायर की ग्लोबल एंबेसडर होने के नाते प्रियंका इस शो की स्पेशल गेस्ट थीं. इस खास मौके पर प्रियंका ने डायर के 'क्रूज 2027' कलेक्शन से एक बेहद खूबसूरत ऑरेंज कलर की मिडी ड्रेस चुनी थी. इस ड्रेस में लेयर्ड रफल्स, फ्लोरल डिजाइन और एक डीप नेकलाइन थी, जो उनके लुक को बेहद बोल्ड और ग्लैमरस बना रही थी. अपने इस लुक को पूरा करने के लिए प्रियंका ने लाल रंग का मिनी हैंडबैग, ग्रे स्लिंगबैक हील्स और हाथ में एक गोल्डन वॉच पहनी थी.

वहीं, निक जोनास भी अपने स्टाइल से प्रियंका को पूरी टक्कर दे रहे थे. निक ने ग्रीन चेक शर्ट के ऊपर ग्रे कलर का टेलर्ड सूट पहना था, जिसे उन्होंने बेज स्नीकर्स और सनग्लासेस के साथ टीम-अप किया था. दोनों एक साथ परफेक्ट कपल गोल्स दे रहे थे.

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फ्रंट रो में मिंग्यु संग जमी महफिल

शो के दौरान प्रियंका और निक को फ्रंट रो में वीआईपी सीट्स मिली थीं. इसी इवेंट में कोरियन रैपर और सिंगर मिंग्यु भी पहुंचे हुए थे. शो के दौरान प्रियंका, निक और मिंग्यु की आपस में बातचीत करते हुए कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया प्यार

प्रियंका के इस लुक को देखकर नेटिजन्स उनके दीवाने हो गए हैं. वहीं एक फैन ने लिखा, "मैं कोई फैशन एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन प्रियंका को देखकर मेरा मन भी डायर पहनने का कर रहा है" एक और यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "वह कभी निराश नहीं करतीं! यह डायर लुक एकदम परफेक्ट है." आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का डायर ब्रांड के साथ काफी पुराना और गहरा रिश्ता है. ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब्स या फिर पेरिस फैशन वीक, प्रियंका अक्सर इस बड़े फैशन हाउस के आउटफिट्स में अपना जलवा बिखेरती नजर आती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.