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पेरिस फैशन वीक में छा गए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, फैशन शो में कपल ने बिखेरा जलवा, देखें Video

पेरिस फैशन वीक में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने अपनी शानदार एंट्री से सबका दिल जीत लिया. डायर के शो में प्रियंका का स्टनिंग ऑरेंज लुक और निक का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 7, 2026 7:14 AM IST
पेरिस फैशन वीक में छा गए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, फैशन शो में कपल ने बिखेरा जलवा, देखें Video

प्रियंका चोपड़ा ने बिखेरा जलवा

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास जब भी कहीं साथ निकलते हैं, तो लाइमलाइट लूट ही लेते हैं. सोमवार को पेरिस में चल रहे 'हॉट कुटूर वीक' के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यह स्टार कपल मशहूर लग्जरी ब्रांड 'डायर' के फैशन शो में एक-दूसरे का हाथ थामे हुए पहुंचा. दोनों की फोटो और वीडियो इस समय इंटरनेट पर छाए हुए हैं और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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प्रियंका का ग्लैमरस अवतार

प्रियंका चोपड़ा इस समय पेरिस में 2026-2027' एडिशन के लिए मौजूद हैं, जो 6 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाला है. डायर की ग्लोबल एंबेसडर होने के नाते प्रियंका इस शो की स्पेशल गेस्ट थीं. इस खास मौके पर प्रियंका ने डायर के 'क्रूज 2027' कलेक्शन से एक बेहद खूबसूरत ऑरेंज कलर की मिडी ड्रेस चुनी थी. इस ड्रेस में लेयर्ड रफल्स, फ्लोरल डिजाइन और एक डीप नेकलाइन थी, जो उनके लुक को बेहद बोल्ड और ग्लैमरस बना रही थी. अपने इस लुक को पूरा करने के लिए प्रियंका ने लाल रंग का मिनी हैंडबैग, ग्रे स्लिंगबैक हील्स और हाथ में एक गोल्डन वॉच पहनी थी.

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वहीं, निक जोनास भी अपने स्टाइल से प्रियंका को पूरी टक्कर दे रहे थे. निक ने ग्रीन चेक शर्ट के ऊपर ग्रे कलर का टेलर्ड सूट पहना था, जिसे उन्होंने बेज स्नीकर्स और सनग्लासेस के साथ टीम-अप किया था. दोनों एक साथ परफेक्ट कपल गोल्स दे रहे थे.

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फ्रंट रो में मिंग्यु संग जमी महफिल

शो के दौरान प्रियंका और निक को फ्रंट रो में वीआईपी सीट्स मिली थीं. इसी इवेंट में कोरियन रैपर और सिंगर मिंग्यु भी पहुंचे हुए थे. शो के दौरान प्रियंका, निक और मिंग्यु की आपस में बातचीत करते हुए कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया प्यार

प्रियंका के इस लुक को देखकर नेटिजन्स उनके दीवाने हो गए हैं. वहीं एक फैन ने लिखा, "मैं कोई फैशन एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन प्रियंका को देखकर मेरा मन भी डायर पहनने का कर रहा है" एक और यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "वह कभी निराश नहीं करतीं! यह डायर लुक एकदम परफेक्ट है." आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का डायर ब्रांड के साथ काफी पुराना और गहरा रिश्ता है. ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब्स या फिर पेरिस फैशन वीक, प्रियंका अक्सर इस बड़े फैशन हाउस के आउटफिट्स में अपना जलवा बिखेरती नजर आती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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