ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • 'धुरंधर' की हमजा बनीं प्रियंका चोपड़ा तो रहमान डकैत के रोल में दिखीं काजोल, AI ने दिखाया ए...

'धुरंधर' की हमजा बनीं प्रियंका चोपड़ा तो रहमान डकैत के रोल में दिखीं काजोल, AI ने दिखाया एक्ट्रेसेस का धांसू अंदाज

Dhurandhar Characters AI Photos: फिल्म 'धुरंधर' के किरदारों ने लोगों का ध्यान खींचा था. अब एआई ने दिखाया है कि इन सभी किरदार में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाए तो वह कैसी नजर आएंगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 23, 2026 11:40 AM IST

'धुरंधर' की हमजा बनीं प्रियंका चोपड़ा तो रहमान डकैत के रोल में दिखीं काजोल, AI ने दिखाया एक्ट्रेसेस का धांसू अंदाज
AI ने एक्ट्रेसेस को धुरंधर के किरदारों में दिखाया.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. इस फिल्म में नजर आए सभी स्टार्स ने अपने किरदार के साथ न्याय किया और शानदार अदाकारी दिखाई. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को आने वाला है. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एआई के जरिए दिखाया गया है कि अगर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को 'धुरंधर' के किरदारों में लिया जाता तो वह कैसी दिखाई देती. एआई ने प्रियंका चोपड़ा को हमजा तो काजोल रहमान डकैत बनाया है. आइए देखते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' के बाकी किरदार में किन एक्ट्रेसेस को लिया है.

एआई आर्टिस्ट ने 'धुरंधर' के किरदारों को ऐसे बदला

इंस्टाग्राम पर क्रिएटर किड नाम के एक पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया था. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' के मुख्य किरदारों को एआई के जरिए रिक्रिएट किया गया है. एआई आर्टिस्ट ने इन किरदारों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को दिखाया गया है. इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेल एक्ट्रेस के रोल में फीमेल स्टार्स किस तरह से नजर आ रहे हैं. एआई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रियंका चोपड़ा को हमजा, काजोल को रहमान डकैत, करीना कपूर को मेजर इकबाल, दीपिका पादुकोण को उजैर बलोच, माधुरी दीक्षित को एसपी असलम, शबाना आजमी को जमील जमाली, रानी मुखर्जी को अजय सान्याल, राखी सावंत को डोंगा के किरदार में दिखाया गया है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar Entertainment News Kajol Priyanka Chopra