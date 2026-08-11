नंगे पैर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' एक्ट्रेस का सादा अंदाज जीत रहा फैंस का दिल

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग भारतीय फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई पहुंची हैं. इस दौरान वे सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं.

सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अवेटेड इंडियन कमबैक फिल्म 'वाराणसी' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. भारत पहुंचने के बाद एक्ट्रेस हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं. सोशल मीडिया पर मंदिर से उनका एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे नंगे पैर चलती नजर आ रही हैं.

हॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करने के बावजूद प्रियंका चोपड़ा के भारतीय संस्कार हमेशा उनके साथ रहते हैं. मंदिर के बाहर प्रियंका का बिना चप्पलों के भक्ति भाव से चलना और लोगों से सादगी से मिलना फैंस का दिल छू रहा है.

बप्पा के दर्शन के बाद चेहरे पर दिखी खुशी

पपाराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद जब प्रियंका चोपड़ा बाहर निकलीं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और मुस्कान थी. बाहर उनका इंतजार कर रहे फैंस और पैपराजी को देखकर उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर अपनी कार में बैठकर रवाना हो गईं.

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आपको बता दें कि प्रियंका अपनी नन्हीं बेटी मालती मैरी के साथ भारत आई हैं. मुंबई लैंड करने से ठीक पहले उन्होंने फ्लाइट की खिड़की से शहर का नजारा देखती बेटी मालती की एक बेहद प्यारी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और लिखा था कि अपनी बेटी की आंखों से मुंबई को देखना एक बहुत ही खूबसूरत और अलग अनुभव है.

एसएस राजामौली की फिल्म से कमबैक

प्रियंका चोपड़ा काफी समय बाद भारतीय सिनेमा में कदम रख रही हैं. वे दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की भव्य फिल्म 'वाराणसी' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी किरदारों में हैं.

फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें महेश बाबू 'रुद्र' का किरदार निभा रहे हैं, जबकि प्रियंका चोपड़ा 'मंदाकिनी' नाम की एक इतिहासकार और निशानेबाज के रोल में हैं, जो इस खोज में रुद्र का साथ देती हैं. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन इस एक्शन-थ्रिलर में मुख्य खलनायक की भूमिका में दिखेंगे. यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

हॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइनअप

भारतीय फिल्मों के साथ-साथ प्रियंका का हॉलीवुड सफर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. वे जल्द ही एक साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लूफ्लाई' में ऑस्कर विजेता अभिनेता रसेल क्रो के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.