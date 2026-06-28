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पत्नी के होते हुए भी डेटिंग एप पर गुलछर्रे उड़ा रहा था एक्टर, लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ

Actor Spotted On dating App: अपनी इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शादी होने के बाद भी डेटिंग एप प हमसफर की तलाश कर रहा है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 28, 2026 11:01 AM IST
पत्नी के होते हुए भी डेटिंग एप पर गुलछर्रे उड़ा रहा था एक्टर, लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ

पत्नी को घर बैठाकर डेटिंग एप पर टाइमपास कर रहा था रहा था एक्टर, Situationship ने दिया मरवा

Actor Spotted On dating App: बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर आप शादी के बाद भी जिंदगी सिक्योर नहीं मान सकते. आपको नहीं पता कि कब कहां और कैसे आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे. अगर बॉलीवुड में रहकर आपको सच्चा प्यार मिल गया तो आपको खुद को लकी इंसान समझना चाहिए. बहुत से सितारे हैं जो कि कई कई शादी कर लेते हैं वहीं कुछ के एक्ट्रामैरिटल अफेयर का किसी को पता नहीं चलता. अपनी इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पत्नी के होते हुए भी डेटिंग एप का इस्तेमाल कर रहा है. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) की जिन्होंने कुछ साल पहले ही रकुल प्रीत सिंह के साथ सात फेरे लिए थे. अब खबर आ रही है कि पत्नी के होते हुए भी जैकी भगनानी डेटिंग एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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