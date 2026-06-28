पत्नी के होते हुए भी डेटिंग एप पर गुलछर्रे उड़ा रहा था एक्टर, लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ

Actor Spotted On dating App: अपनी इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शादी होने के बाद भी डेटिंग एप प हमसफर की तलाश कर रहा है.

पत्नी को घर बैठाकर डेटिंग एप पर टाइमपास कर रहा था रहा था एक्टर, Situationship ने दिया मरवा

Actor Spotted On dating App: बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर आप शादी के बाद भी जिंदगी सिक्योर नहीं मान सकते. आपको नहीं पता कि कब कहां और कैसे आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे. अगर बॉलीवुड में रहकर आपको सच्चा प्यार मिल गया तो आपको खुद को लकी इंसान समझना चाहिए. बहुत से सितारे हैं जो कि कई कई शादी कर लेते हैं वहीं कुछ के एक्ट्रामैरिटल अफेयर का किसी को पता नहीं चलता. अपनी इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पत्नी के होते हुए भी डेटिंग एप का इस्तेमाल कर रहा है. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) की जिन्होंने कुछ साल पहले ही रकुल प्रीत सिंह के साथ सात फेरे लिए थे. अब खबर आ रही है कि पत्नी के होते हुए भी जैकी भगनानी डेटिंग एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं.

एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…