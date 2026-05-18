'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च पर Ram Charan ने Janhvi Kapoor के लिए किया ऐसा काम, लोग बोले- 'कितना जेंटलमैन है'

Ram Charan-Janhvi Kapoor Video: राम चरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएगी. इसी बीच दोनों सितारों का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है.

राम चरण और जाह्नवी कपूर का वीडियो वायरल हो रहा है.

राम चरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. साउथ इंडस्ट्री की इस मच-अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' ट्रेलर रिलीज हो चुका है. राम चरण और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च के लिए इवेंट रखा गया है. इसके कई फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं. दोनों स्टार के एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, राम चरण ने अपनी को-स्टार जाह्नवी कपूर के लिए ऐसा काम किया कि उनकी जमकर तारीफ हो रही है. आइए फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के इस वीडियो को देखते हैं.

राम चरण और जाह्नवी कपूर का वीडियो हुआ वायरल

फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में राम चरण और जाह्नवी कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे. इस दौरान दोनों सितारों ने फैंस का ध्यान खींचा. इस इवेंट में जब जाह्नवी कपूर स्टेज पर जा रही होती हैं तो उनका दुपट्टा जमीन में लगने लगता है कि राम चरण अपने हाथ से उठाकर उसे सही करते हैं. एक्टर का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया है. राम चरण और जाह्नवी कपूर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक्टर के लिए अधिकतर लोग लिख रहे हैं, 'कितना जेंटनमैन है.' इसके अलावा राम चरण के अंदाज की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है.

फिल्म 'पेड्डी' की कई बार बदली रिलीज डेट

फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि वह एक स्पोर्ट्समैन की भूमिका में नजर आएंगे. वह क्रिकेटर, पहलवान और रेसर बने हुए दिखाई देंगे. इसके साथ ही कहानी आगे बढ़ेगी. पेड्डी के किरदार में राम चरण नजर आएंगे, जो उनके गांव वालों को लिए काफी मायने रखता है. पेड्डी अपने लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है. बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी फिल्म राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' की कई बार रिलीज डेट में बदलाव किया गया. इससे फैंस निराश हो गए थे. फाइनली ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और फैंस काफी ज्यादा खुश हैं. फिल्म 'पेड्डी' में फैंस राम चरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म बोमन ईरानी, रवि किशन, दिव्येंदु, जगपति बाबू जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.